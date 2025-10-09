La ciudad anticipa una temporada alta con optimismo

El Secretario de Turismo del Municipio de Tolhuin evaluó positivamente la participación en la Feria Internacional de Turismo y proyectó un aumento en la afluencia de visitantes, respaldado por eventos locales y acuerdos para el desarrollo de las recuperadas termas.

TOLHUIN.- En la reciente Feria Internacional del Turismo, Angelo Fagnani destacó que se pudo “poner en valor nuestra ciudad, los atractivos turísticos con los que cuenta”.

La participación, nos brindó la oportunidad de la firma de tres convenios con Termas de Río Hondo y Termas de Federación, “las principales termas del país”. Esta colaboración, explicó, permitirá “ir trabajando cooperativamente en capacitaciones, en campañas promocionales, en la integración de circuitos turísticos termales norte-sur”, un paso crucial para planificar “un destino termal sostenible”.

Consultado sobre el desarrollo inmediato del complejo, Fagnani confirmó que se evalúa una propuesta del sector privado. “Es una alternativa que se viene trabajando junto al sector. Ellos han hecho una propuesta para poder ofrecer el servicio y desde luego todavía se sigue trabajando junto a otras áreas del municipio en poner en valor uno de los piletones de aguas termales como para poder avanzar en articular el alojamiento con acceso a termas”. Aclaró que la iniciativa “todavía se encuentra en evaluación por parte del sector privado y del sector público”.

Sobre la próxima temporada, el licenciado se manifestó optimista, haciendo hincapié que Tolhuin es un “destino de temporadas muy marcadas”, con índices superiores al 90% en verano. “Con el mes aniversario en octubre nosotros logramos adelantar la temporada de verano dado que se desarrollan una serie de eventos”, señaló. Y agregó: “Claramente hay una tendencia ahora porque ya empezamos a recibir acampantes en las áreas habilitadas; así que estimamos que vamos a tener buenos resultados para esta temporada”.

Finalizó subrayando que “a partir de ahora empieza todo el movimiento en nuestra ciudad, muy esperado por comerciantes y claramente por nosotros”.