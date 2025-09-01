La CGT Ushuaia apoya a Fuerza Patria y a la senadora López

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, mantuvo una reunión con la dirigencia de la CGT Ushuaia, donde recibió el apoyo de los trabajadores a los candidatos de Fuerza Patria, con vistas a las próximas elecciones. López remarcó que “si en octubre gana Milei, vienen por los trabajadores, vienen por los sindicatos, y vienen por la Reforma Laboral”.

Durante el encuentro, casi 30 representantes de los sindicatos que integran la CGT Ushuaia expresaron su preocupación por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y coincidieron con la senadora en la necesidad de “construir una alternativa política que defienda a los trabajadores”.

“Hoy Milei gobierna con decretos, ajuste y recorte de derechos. Primero fue el DNU 70/23 y luego el DNU que eliminó la Marina Mercante. En ambos, quisieron limitar el derecho de huelga. Si no fuera por la lucha de la CGT y por los fallos de la Justicia Laboral, hoy los trabajadores no tendrían más derechos”, señaló López durante la reunión.

La candidata de Fuerza Patria remarcó que “mientras los libertarios le bajan las retenciones a la Sociedad Rural y a las mineras, en Tierra del Fuego y en todo el país crecen los despidos y las suspensiones”.

La senadora también cuestionó el freno a las paritarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que “todos los meses pierden contra la inflación. Milei pisa las paritarias de los trabajadores, pero no pone ningún límite a las ganancias de sus empresarios amigos”.

Finalmente, advirtió sobre el plan oficial de sancionar una Reforma Laboral “hecha a medida de los grandes grupos económicos, una reforma que cierre los sindicatos y elimine los derechos conquistados por la lucha de los trabajadores”.

“Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Vamos a trabajar junto a la CGT porque hay ponerle un freno a Milei, los trabajadores no pueden esperar más”, concluyó.

La dirigencia de la CGT Ushuaia manifestó el respaldo a los candidatos de Fuerza Patria y destacó el compromiso de la senadora López, con la defensa del empleo fueguino y los derechos laborales.

Participaron del encuentro, los representantes de los siguientes sindicatos:

SMATA, SOMU, SDU, SOMRA, UTHGRA, UOYEP, ATSA, SATSAID, APDFA, ATRARA, SOEIMA, STV, ASEOM,

SEMUP, SEAMARA, SUTIAGA, ATM, AEFIP, UEJN, SOEIMA, GUINCHEROS y SECASPFI.