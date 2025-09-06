La CGT advirtió que “la libertad de expresión está en peligro” tras el fallo que prohibió difundir los audios

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su “más profunda preocupación ante el grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información ejecutado por el Gobierno”, en referencia al pedido para que se prohíba la difusión en medios y redes sociales de los audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego avalado por un juez.

BUENOS AIRES (NA).- En un comunicado, la central remarcó que “esta resolución judicial constituye un acto de censura previa, en abierta contradicción con el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y prohíben expresamente toda forma de censura”.

Los sindicalistas sostuvieron que todo esto ocurre en medio de “un contexto de creciente hostigamiento a la prensa y de agresiones a periodistas”.

Además, la CGT criticó el reciente decreto del gobierno “desregulando e hiriendo de muerte” la actividad de los vendedores de diarios y revistas, conocidos como “canillitas”, quienes “cumplen un rol fundamental en la garantía de la libertad de prensa”.

“Manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de prensa, repudiamos toda acción intimidatoria promovida desde el poder político y rechazamos categóricamente la medida judicial adoptada, por constituir un antecedente gravísimo contra la democracia”, finalizó la CGT.

Según la Casa Rosada, la circulación de los audios se trató de una “operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral”.