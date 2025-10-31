La carne bovina argentina entre las 3 mejores del mundo

El prestigioso concurso World Steak Challenge destacó la excelencia de la producción ganadera argentina, junto a la carne irlandesa y australiana. Las distinciones obtenidas se presentan como una enorme oportunidad de impulsar el acceso a los mercados externos.

BUENOS AIRES.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación celebra que la carne vacuna obtuvo 29 medallas en la 11ª edición del World Steak Challenge, realizada en Ámsterdam, Países Bajos, destacándose como una de las tres mejores a nivel global.

World Steak Challenge, se originó en 2015 para ofrecer un sello de calidad reconocido que respalda la producción de carne de primera clase en una plataforma global, brindamos a los productores de carne de todo el mundo una oportunidad única para comparar la calidad del producto, las credenciales de la raza y los estándares de procesamiento a nivel internacional.

A lo largo de los años la carne argentina se ha posicionado como una de las más reconocidas del mundo. El vasto territorio con abundantes pasturas, clima óptimo y por sobre todo productores ganaderos de primera línea apuntalados por un sólido programa sanitario y desarrollo genético de clase mundial, se conjugan para lograr este reconocimiento internacional.

Sus principales atributos a los sentidos del consumidor son la terneza, la jugosidad y el aroma, marcando un atractivo e indiscutible sabor que la destacan de otras carnes a nivel global.

La carne producida en Argentina ofrece beneficios para la salud humana tales como, un mayor contenido de ácidos grasos Omega-3 y un equilibrio superior entre Omega-3 y Omega-6 (ácidos grasos esenciales). El beneficio más importante de estos ácidos grasos es que mejoran la actividad cardiovascular, la respuesta del sistema inmunológico y también protegen la visión entre otras cualidades.

Vale destacar que la actual política agropecuaria prioriza la liberación del comercio para promover la producción y la eliminación de normas que eran un obstáculo para la rentabilidad de los productores.