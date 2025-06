La capital fueguina celebra su patrimonio con la presentación del libro “Memorias Arquitectónicas de Ushuaia”

En un emotivo y concurrido acto en el Centro Cultural Nueva Argentina, se presentó el libro “Memorias Arquitectónicas de Ushuaia”, una obra que recorre la historia viva de la ciudad a través de veinte casas antiguas, ilustradas y narradas con una mirada sensible y comprometida con la preservación cultural. La senadora nacional Cristina López y el legislador provincial Juan Carlos Pino destacaron esta propuesta que “fortalece la cultura, la identidad y el sentido de pertenencia fueguino”.

USHUAIA.- El libro fue creado por las arquitectas Mariana Esperón y Eliana Peralta, con ilustraciones del artista Rodrigo Crespo, y está inspirado en una idea original de Marcelo Matach. El proyecto propone un circuito turístico que invita a vecinos, vecinas y visitantes a redescubrir el patrimonio arquitectónico de Ushuaia, promoviendo su puesta en valor y conservación.

“Este libro es un tributo valioso al patrimonio arquitectónico e histórico de Ushuaia, y esperamos que inspire a los visitantes y residentes a apreciar y preservar nuestra rica herencia cultural”, expresaron Esperón y Peralta durante la presentación.



Respaldos institucionales a la cultura local

Durante el acto, la senadora Cristina López destacó el valor cultural de la obra y la necesidad de generar políticas que fortalezcan la identidad.

“Es un libro que no solo rescata historias y construcciones que forman parte de la historia de nuestra ciudad, sino que también nos invita a mirar a Ushuaia con otros ojos, con más conciencia de lo que somos y de lo que queremos preservar”, afirmó la senadora.

En este sentido, se comprometió a seguir impulsando políticas que “acompañen este tipo de iniciativas culturales que conectan el pasado y el futuro de las familias fueguinas”.

Por su parte, el legislador Pino resaltó el acompañamiento a la puesta en valor del patrimonio local ya que “las casas antiguas de Ushuaia no son solo estructuras, son testigos de generaciones, de sueños y de historias compartidas”.

“Este libro es una herramienta para que los fueguinos y fueguinas conozcan y se apropien de su identidad. Desde la Legislatura vamos a seguir apoyando a quienes trabajan por la cultura y la memoria de nuestra ciudad”, agregó Pino.

El concejal Nicolás Pelloli también celebró el trabajo de los autores y reafirmó la importancia de difundir este tipo de materiales en el ámbito educativo y turístico.



Una invitación a caminar la ciudad con nuevos sentidos

“Memorias Arquitectónicas de Ushuaia” ofrece una propuesta integral: un recorrido físico y simbólico por el corazón de la ciudad, con mapas, ilustraciones y relatos que entrelazan arquitectura, historia y vida cotidiana. La obra no solo constituye un aporte a la bibliografía local, sino que se proyecta como una herramienta para el desarrollo del turismo cultural y la educación patrimonial.

El evento culminó con la firma de ejemplares y un cálido intercambio entre los autores, autoridades y el público presente. Ushuaia celebró así no solo un libro, sino una apuesta colectiva por la memoria, la cultura y la identidad fueguina.