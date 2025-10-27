La Cámara de Comercio visitó Vinisa Fueguina

Durante el encuentro los participantes pudieron conocer en profundidad las líneas de producción, los procesos de innovación tecnológica y el compromiso de Vinisa Fueguina con el desarrollo local.

USHUAIA.- La Cámara de Comercio visitó las instalaciones de Vinisa Fueguina, en el marco del programa “Empresas que Cuidan”, una iniciativa impulsada por UNICEF con el apoyo estratégico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La actividad se desarrolló en el contexto de la visita a la provincia del director de Responsabilidad Empresaria de la CAME, presidente de la Federación Argentina de Parques Industriales (FAPI) y vicepresidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi.

En nombre de la Cámara estuvieron presentes la presidente de la Cámara, Claudia Fernández; el secretario Ezequiel Rodríguez y el coordinador Mariano Fernández.

Durante el encuentro los participantes pudieron conocer en profundidad las líneas de producción, los procesos de innovación tecnológica y el compromiso de Vinisa Fueguina con el desarrollo local, destacando su rol activo dentro de la comunidad y su aporte al entramado industrial fueguino.

Asimismo, la jornada sirvió para compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones empresariales, promoviendo la cooperación, el aprendizaje mutuo y la responsabilidad social empresaria.

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia indicaron que continúa acompañando a las empresas locales que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de entornos laborales más humanos e inclusivos.