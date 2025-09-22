La Cámara de Comercio presentó “Ushuaia Segura”

El programa busca reforzar la seguridad en la ciudad mediante acciones coordinadas entre el sector privado, autoridades y vecinos, con el objetivo de construir una Ushuaia más protegida y confiable para todos.

USHUAIA.- La Cámara de Comercio local lanzó una iniciativa que busca sumar a los comercios locales al desafío de construir una ciudad más segura a través de la instalación de cámaras de seguridad en los frentes de los establecimientos comerciales.

El programa ya comenzó a implementarse con la colocación de las primeras cámaras en uno de los principales centros comerciales de Ushuaia, y apunta a que cada comercio sume un dispositivo de seguridad en el exterior de su negocio.

De esta manera, las imágenes podrán ser compartidas con la Policía provincial con el fin de colaborar en la prevención y resolución de hechos delictivos, generándose una red de apoyo entre comerciantes, Fuerzas de Seguridad y vecinos que permita una respuesta más rápida y efectiva ante potenciales actos ilícitos.

«Seguros y convencidos de que unidos lo privado y lo público es posible lograr los objetivos, aquí mostramos un ejemplo claro de trabajo conjunto», afirmó la presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández.

«Esto es prevención, es ayudar a que no crezca la inseguridad. Es cuidar lo nuestro ayudando a cuidar la ciudad», agregó la presidente.

Al referirse a esta propuesta, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, explicó que “el impacto positivo será significativo si más locales comerciales adhieren a la iniciativa”.

La entidad invita a los comercios interesados a sumarse al programa y ser parte de este esfuerzo colectivo que busca garantizar una Ushuaia más segura para todos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Cámara de Comercio de Ushuaia a través de sus canales oficiales.