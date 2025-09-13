Cámara de Comercio: «Las protestas docentes afectan ventas y turismo en Ushuaia»

El integrante de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, se refirió en diálogo con Radio Provincia a las recientes declaraciones del gobernador, quien calificó de “empresarios rancios” a los comerciantes que reclamaron por los cortes de calle en la ciudad.

“Preocupa que interprete al empresariado fueguino con esos términos, cuando somos quienes generamos empleo en Tierra del Fuego”, expresó González. En ese sentido, explicó que el pedido de las cámaras fue claro: “Las calles tienen que estar liberadas y es responsabilidad del gobierno de la provincia que eso suceda”.

El dirigente aclaró que los cortes no son el único problema que atraviesa al sector, pero sí agravan la crisis: “La economía viene golpeada por la inflación de 2023, el aumento de los servicios en 2024 y una caída de ventas mes a mes en 2025. Este tipo de cosas no suman y además son ilegales”.

Sobre la relación con el Ejecutivo, señaló que no hay un mal vínculo, aunque las diferencias aparecen cuando se reclaman medidas puntuales. “Nuestro trabajo es cuidar los puestos de trabajo y generar ingresos. El Estado puede funcionar gracias a los impuestos que pagamos los comerciantes”, sostuvo.

Finalmente, destacó como positiva la reciente gestión para resolver los problemas de energía en la provincia: “Estamos muy contentos de que se haya informado que en 60 o 90 días estarán los equipos en Tierra del Fuego y en un año la obra concluida. Esa gestión es para agradecerla, porque era lo que necesitábamos”.