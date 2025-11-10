La calle Yaganes permanecerá cerrada al tránsito durante aproximadamente 48 horas

La Municipalidad de Ushuaia informó que, a través de sus distintas áreas, se encuentran realizando trabajos para la desobstrucción del conducto pluvial de la calle Yaganes, afectado por el incremento del caudal del arroyo del Este.

Este aumento se produjo debido a las intensas precipitaciones, el deshielo y las crecientes repentinas de los últimos días. Durante las primeras ocho jornadas de noviembre, el nivel acumulado de lluvias ya superó el promedio histórico de todo el mes registrado en los últimos 30 años.

La arquitecta Belén Borgna, secretaria de Planificación e Inversión Pública detalló que la obstrucción total del conducto pluvial se debió a la acumulación de palos, piedras, barro y sedimentos arrastrados por la creciente, que bloquearon por completo el paso del agua.

Para atender esta situación, el Municipio desplegó un operativo coordinado con organismos provinciales, la DPOSS, Bomberos Voluntarios, personal de Prefectura y equipos técnicos de Camuzzi Gas del Sur. Las tareas incluyen levantar el pavimento y las veredas para acceder a la zona obstruida y restablecer el cauce.

Por estas obras, la calle Yaganes (entre Héroes de Malvinas y 44 Héroes del ARA San Juan) permanecerá cerrada al tránsito durante aproximadamente 48 horas. Se solicita a los vecinos extremar la precaución, respetar las indicaciones del personal y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante emergencias, comunicarse al 103 de Defensa Civil Municipal.