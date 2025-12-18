La burla de Milei hacia los jubilados reprimidos

El presidente se mofó del uso de camiones hidrantes contra manifestantes frente al Congreso en la marcha de los miércoles y lanzó una burla hacia los jubilados reprimidos. El comentario desató una fuerte ola de críticas en redes sociales y en el arco político.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras referirse de manera irónica al operativo de seguridad desplegado durante la protesta de jubilados frente al Congreso Nacional.

En un comentario que rápidamente se viralizó, el mandatario se burló del accionar policial y del uso de carros hidrantes contra los manifestantes, durante su entrevista en el programa de El Gordo Dan.

Según relató el propio Milei, la ministra de Seguridad, le informó en tiempo real sobre el operativo y él respondió: «Estamos bañando gente», frase que replicó en el streaming libertario como si se tratara de un chiste. Y lo dijo Milei que no se destaca justamente por su pulcritud.

Más allá de las imágenes de jubilados siendo reprimidos todos los miércoles que causan estupor en la opinión pública, ahora estas declaraciones generaron un masivo repudio por el alto nivel de insensibilidad del mandatario.

Antes de eso había asegurado: «No saben trabajar y bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa…».

Por eso las redes sociales explotaron por completo.