La Banda Municipal de Ushuaia presenta "Latitud 54"

jueves 28 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La Banda Municipal de Música de Ushuaia invita a la segunda parte de su ciclo de recitales “Latitud 54 – Punto de Encuentro”, que se realizará el miércoles 10 de septiembre en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura a las 21 hs, con entrada libre y gratuita.

En esta ocasión la Banda contará con la participación especial de los destacados músicos provenientes de las Islas Faroe: Kristina Thede Johansen en saxofón y Ernst Dánjalsson Remmel en trompeta.

Ambos artistas ofrecerán además talleres abiertos al público sobre sus instrumentos y la música en general. Los talleres se llevarán a cabo en la Sala de la Banda Municipal, Cochocho Vargas Torre 1, segundo piso, el lunes 8 y martes 9 de septiembre a las 17:30 hs, con participación gratuita y abierta a todos.

Este ciclo de recitales y talleres busca fomentar la música, el aprendizaje y el intercambio cultural, fortaleciendo el vínculo de la Banda Municipal de Ushuaia con la comunidad.

