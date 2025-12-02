La Banda Municipal de Música celebró sus 40 años

Los 40 años de la Banda Municipal de Música se celebraron con un espectáculo inolvidable. La presentación se llevó adelante este sábado en el Polideportivo “Carlos Margalot”,

RIO GRANDE.- La Banda Municipal de Música conmemoró sus 4 décadas de trayectoria con un concierto que permanecerá en la memoria de los y las riograndenses.

Fundada en 1985, durante la gestión del intendente (MC) Esteban “Chiquito” Martínez, la Banda volvió a demostrar por qué es una pieza indispensable de la identidad de Río Grande: su calidad artística, su compromiso con la formación musical y su cercanía con la comunidad quedaron en evidencia, una vez más.

El concierto reunió interpretaciones que cautivaron al público desde el inicio. Los y las integrantes de la Banda ofrecieron un repertorio variado, acompañado por una puesta escénica que destacó cada momento del show.

La precisión, la sensibilidad y el profesionalismo del concierto generaron ovaciones sostenidas a lo largo de la noche. El concierto aniversario coronó 40 años de historia.

Uno de los aspectos más importantes fue la participación de más de 30 artistas invitados, reflejando el rol fundamental que la Banda Municipal de Música cumple en la difusión, promoción y acompañamiento de nuevos talentos de nuestra ciudad. Cantantes de diferentes géneros y estilos brillaron en el escenario, mostrando la amplitud artística, reafirmando el compromiso permanente de la Banda con el crecimiento de la cultura local. La gala reunió interpretaciones que cautivaron al público desde el inicio.

A lo largo de 40 años, la Banda Municipal de Música ha crecido junto a Río Grande y ha sido protagonista de momentos emotivos y significativos, desde actos oficiales hasta celebraciones comunitarias como el tradicional Encendido del Arbolito, la conmemoración del 2 de abril. Este aniversario vuelve a poner en valor esa trayectoria compartida que nutre de historia, memoria y vocación de servicio.

El concierto aniversario coronó 40 años de historia, pero también abrió un nuevo capítulo para uno de los elencos artísticos más queridos y representativos de Río Grande.