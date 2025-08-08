La AVRG, en la recta final

El Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) entró la semana pasada en la recta final, con la disputa de la etapa decisiva en Segunda División femenina, que arrojó como campeón –y primer ascendido- al Club Atlético Tolhuin (CAT).
RIO GRANDE.- También lucharán por una plaza en la máxima categoría el subcampeón, Atlético Río Grande, y el tercero, Profes Río Grande, en sendas Promociones frente a Valkyrias (6° en Primera) y Metalúrgico Blanco (5° en Primera), respectivamente. Norte Austral ocupó el séptimo y último lugar en Primera, y el Clausura lo verá en Segunda.
Entretanto, se jugaron los partidos extras en Segunda División masculina, con las semifinales de las cuales salieron airosos Polo Team (1° en la ronda clasificatoria) y Casa del Deporte Negro (2°). El vencedor en la final ascenderá en forma directa a Primera, mientras que el subcampeón dirimirá una plaza con el quinto y penúltimo de la Primera, Sportivo (el sexto fue Estrella Austral, que perdió la categoría).
Lo mismo aconteció con el Maxi Femenino (desde 30 años), avanzando a las semifinales Atlético RG, Profes RG (que jugarán entre sí) y Norte Austral (que espera por el vencedor de Fénix-Sportivo).
En los cuadros adjuntos aparecen las tablas de posiciones de la mayoría de las categorías, y el respectivo desarrollo de cada división, hasta las finales.
ASOCIACION DE VOLEY RIO GRANDE * RONDA FINAL
Categoría Ronda Partido Resultado
Femenino-1° Semifinal 1 Metal.Azul (1°)-Academia TdF (4°)
Femenino-1° Semifinal 2 Polo Team (2°)-Universitario (3°)
Femenino-1° 3° Puesto Perdedores de semifinales
Femenino-1° Final Ganadores de semifinales
Femenino-1° Promoción 1 Valkyrias (6° 1°)-Atlético RG (2° 2°)
Femenino-1° Promoción 2 Metal.Blanco (5° 1°)-Profes RG (3° 2°)
Femenino-2° Semifinal 1 Atlético RG (2°)-Profes RG (3°) 3-0 (26-24/25-21/25-12)
Femenino-2° Semifinal 2 CAT (Tolhuin) (1°)-Campolter (4°) 3-0 (25-8/25-10/24-14)
Femenino-2° 3° Puesto Profes RG (3°)-Campolter (4°) 2-0 (25-19/25-14)
Femenino-2° Final CAT (Tolhuin) (1°)-Atlético RG (2°) 3-0 (28-26/25-23/25-17)
Masculino-1° Semifinal 1 Academia TdF “A” (1°)-Universitario (4°)
Masculino-1° Semifinal 2 Academia TdF “B” (2°)-101 (Ushuaia/3°)
Masculino-1° 3° Puesto Perdedores de semifinales
Masculino-1° Final Ganadores de semifinales
Masculino-1° Promoción Sportivo (5° 1°)-Subcampeón de 2°
Masculino-2° Semifinal 1 Polo Team (1°)-WD 40 (4°) 3-2 (24-26/20-25/25-15/25-14/16-14)
Masculino-2° Semifinal 2 C.Dep.Negro (2°)-C.Dep.Verde (3°) 3-0 (25-21/25-22/25-20)
Masculino-2° 3° Puesto Casa Deporte Verde (3°)-WD 40 (4°)
Masculino-2° Final Polo Team (1°)-Casa Dep.Negro (2°)
Femenino-18 Cuartos 1 Metalúrgico (1°A)-T.Fueguino (4°B)
Femenino-18 Cuartos 2 C.Deporte (3°A)-Estrella Vóley (2°B)
Femenino-18 Cuartos 3 Universit. Negro (3°B)-ADeFu (2°A)
Femenino-18 Cuartos 4 Academia TdF (1°B)-Uni Rojo (4°A)
Femenino-18 Semifinal 1 Ganadores Cuartos 1-2
Femenino-18 Semifinal 2 Ganadores Cuartos 3-4
Femenino-18 3° Puesto Perdedores de semifinales
Femenino-18 Final Ganadores de semifinales
Femenino-16A Semifinal 1 Academia (1°)-Estrella V.Bco (4°)
Femenino-16A Semifinal 2 Metalúrgico (2°)-CDM (3°)
Femenino-16A 3° Puesto Perdedores de semifinales
Femenino-16A Final Ganadores de semifinales
Femenino-16A Promoción Uni Blanco (5°A)-Subcampeón B
Femenino-16B Semifinal 1 Uni Negro (1°)-Estrella Vóley (4°)
Femenino-16B Semifinal 2 ADeFu (2°)-C.Deporte Negro (3°)
Femenino-14A Semifinal 1 Metal.Azul (1°)-Univ.Rojo (4°)
Femenino-14A Semifinal 2 Estrella Vóley (2°)-CDM (3°)
Femenino-14A 3° Puesto Perdedores de semifinales
Femenino-14A Final Ganadores de semifinales
Femenino-14B Semifinal 1 ADeFu (1°)-Universit.Rojo (4°)
Femenino-14B Semifinal 2 Estrella V Bco. (2°)-Academia “A” (3°)
Femenino-14B 3° Puesto Perdedores de semifinales
Femenino-14B Final Ganadores de semifinales
Femenino-Mx Cuartos 1 Nte.Austral (1°A)-Metalúrgico (4°B) 2-0 (25-18/25-13)
Femenino-Mx Cuartos 2 Fénix (3°A)-Sportivo (2°B) por jugar
Femenino-Mx Cuartos 3 Profes RG (3°B)-Valkyrias (2°A) 2-0 (24-14/25-21)
Femenino-Mx Cuartos 4 Atlético RG (1°B)-Estrella (4°A) 2-0 (25-9/25-9)
Femenino-Mx Semifinal 1 Nte.Austral (1°A)-Gan.Cuartos 2
Femenino-Mx Semifinal 2 Atlético RG (1°B)-Profes RG (3°B)
Femenino-Mx 3° Puesto Perdedores semifinales
Femenino-Mx Final Ganadores semifinales
FEMENINO – PRIMERA
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Metalúrgico Azul 18 6 6 0 12 0 Máx.
2.Polo Team 14 6 5 1 10 3 3,333
3.Universitario 13 6 4 2 9 4 2,250
4.Academia TdF 6 6 3 3 6 7 0,857
5.Metalúrgico Blco. 5 1 5 4 4 10 0,400
6.Valkyrias 3 6 1 5 3 11 0,273
7.Norte Austral 2 6 1 5 2 1 0,182
FEMENINO – SUB 18 A
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Metalúrgico 6 3 3 0 6 3 2,000
2.ADeFu 5 3 1 2 4 4 1,000
3.Casa Deporte 4 3 1 2 4 5 0,800
4.Universit.Rojo 3 3 1 2 3 5 0,600
FEMENINO – SUB 14 A
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Metalúrgico Azul 14 5 5 0 10 1 10,000
2.Estrella Vóley 13 5 4 1 9 2 4,500
3.Ctro.Deportivo 9 5 3 2 6 4 1,500
4.Universit.Negro 2 4 1 3 2 7 0,286
5.Toque Fueguino 2 4 1 3 2 7 0,286
6.Casa Deporte 2 5 0 5 2 10 0,200
MASCULINO – PRIMERA
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Academia “A” 12 5 5 0 10 3 3,333
2.Academia “B” 11 5 4 1 9 4 2,250
3.101 (Ushuaia) 9 5 3 2 7 5 1,400
4.Universitario 5 5 2 3 5 8 0,625
5.Sportivo 4 5 1 4 4 9 0,444
6.Estrella Austral 4 5 0 5 4 10 0,400
FEMENINO – SUB 16 A
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Academia TdF 10 4 4 0 8 2 4,000
2.Ctro.Deportivo 9 4 3 1 7 3 2,333
3.Metalúrgico 8 5 3 2 8 5 1,600
4.Estrella V Blco. 6 5 2 3 6 8 0,750
5.Universit.Blco. 4 5 1 4 4 9 0,444
6.Casa Dep.Vde. 4 5 0 5 4 10 0,400
FEMENINO – SUB 14 B
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.ADeFu 10 4 4 0 8 2 4,000
2.Estrella V Blco. 8 4 3 1 6 3 2,000
3.Academia TdF “A” 7 4 2 2 6 5 1,200
4.Universit.Rojo 4 4 1 3 4 7 0,571
5.Metalúrgico Blco. 1 4 0 4 1 8 0,125