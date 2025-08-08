Deportes

La AVRG, en la recta final

viernes 8 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) entró la semana pasada en la recta final, con la disputa de la etapa decisiva en Segunda División femenina, que arrojó como campeón –y primer ascendido- al Club Atlético Tolhuin (CAT).

RIO GRANDE.- También lucharán por una plaza en la máxima categoría el subcampeón, Atlético Río Grande, y el tercero, Profes Río Grande, en sendas Promociones frente a Valkyrias (6° en Primera) y Metalúrgico Blanco (5° en Primera), respectivamente. Norte Austral ocupó el séptimo y último lugar en Primera, y el Clausura lo verá en Segunda.

Entretanto, se jugaron los partidos extras en Segunda División masculina, con las semifinales de las cuales salieron airosos Polo Team (1° en la ronda clasificatoria) y Casa del Deporte Negro (2°). El vencedor en la final ascenderá en forma directa a Primera, mientras que el subcampeón dirimirá una plaza con el quinto y penúltimo de la Primera, Sportivo (el sexto fue Estrella Austral, que perdió la categoría).

Lo mismo aconteció con el Maxi Femenino (desde 30 años), avanzando a las semifinales Atlético RG, Profes RG (que jugarán entre sí) y Norte Austral (que espera por el vencedor de Fénix-Sportivo).

En los cuadros adjuntos aparecen las tablas de posiciones de la mayoría de las categorías, y el respectivo desarrollo de cada división, hasta las finales.

ASOCIACION DE VOLEY RIO GRANDE * RONDA FINAL

Categoría       Ronda Partido           Resultado

Femenino-1°   Semifinal 1     Metal.Azul (1°)-Academia TdF (4°)

Femenino-1°   Semifinal 2     Polo Team (2°)-Universitario (3°)

Femenino-1°   3° Puesto        Perdedores de semifinales

Femenino-1°   Final   Ganadores de semifinales

Femenino-1°   Promoción 1   Valkyrias (6° 1°)-Atlético RG (2° 2°)

Femenino-1°   Promoción 2   Metal.Blanco (5° 1°)-Profes RG (3° 2°)

Femenino-2°   Semifinal 1     Atlético RG (2°)-Profes RG (3°)      3-0 (26-24/25-21/25-12)

Femenino-2°   Semifinal 2     CAT (Tolhuin) (1°)-Campolter (4°) 3-0 (25-8/25-10/24-14)

Femenino-2°   3° Puesto        Profes RG (3°)-Campolter (4°)         2-0 (25-19/25-14)

Femenino-2°   Final   CAT (Tolhuin) (1°)-Atlético RG (2°)           3-0 (28-26/25-23/25-17)

Masculino-1° Semifinal 1     Academia TdF “A” (1°)-Universitario (4°)

Masculino-1° Semifinal 2     Academia TdF “B” (2°)-101 (Ushuaia/3°)

Masculino-1° 3° Puesto        Perdedores de semifinales

Masculino-1° Final   Ganadores de semifinales

Masculino-1° Promoción      Sportivo (5° 1°)-Subcampeón de 2°

Masculino-2° Semifinal 1     Polo Team (1°)-WD 40 (4°)  3-2 (24-26/20-25/25-15/25-14/16-14)

Masculino-2° Semifinal 2     C.Dep.Negro (2°)-C.Dep.Verde (3°) 3-0 (25-21/25-22/25-20)

Masculino-2° 3° Puesto        Casa Deporte Verde (3°)-WD 40 (4°)

Masculino-2° Final   Polo Team (1°)-Casa Dep.Negro (2°)

Femenino-18  Cuartos 1        Metalúrgico (1°A)-T.Fueguino (4°B)

Femenino-18  Cuartos 2        C.Deporte (3°A)-Estrella Vóley (2°B)

Femenino-18  Cuartos 3        Universit. Negro (3°B)-ADeFu (2°A)

Femenino-18  Cuartos 4        Academia TdF (1°B)-Uni Rojo (4°A)

Femenino-18  Semifinal 1     Ganadores Cuartos 1-2

Femenino-18  Semifinal 2     Ganadores Cuartos 3-4

Femenino-18  3° Puesto        Perdedores de semifinales

Femenino-18  Final   Ganadores de semifinales

Femenino-16A           Semifinal 1     Academia (1°)-Estrella V.Bco (4°)

Femenino-16A           Semifinal 2     Metalúrgico (2°)-CDM (3°)

Femenino-16A           3° Puesto        Perdedores de semifinales

Femenino-16A           Final   Ganadores de semifinales

Femenino-16A           Promoción      Uni Blanco (5°A)-Subcampeón B

Femenino-16B           Semifinal 1     Uni Negro (1°)-Estrella Vóley (4°)

Femenino-16B           Semifinal 2     ADeFu (2°)-C.Deporte Negro (3°)

Femenino-14A           Semifinal 1     Metal.Azul (1°)-Univ.Rojo (4°)

Femenino-14A           Semifinal 2     Estrella Vóley (2°)-CDM (3°)

Femenino-14A           3° Puesto        Perdedores de semifinales

Femenino-14A           Final   Ganadores de semifinales

Femenino-14B           Semifinal 1     ADeFu (1°)-Universit.Rojo (4°)

Femenino-14B           Semifinal 2     Estrella V Bco. (2°)-Academia “A” (3°)

Femenino-14B           3° Puesto        Perdedores de semifinales

Femenino-14B           Final   Ganadores de semifinales

Femenino-Mx Cuartos 1        Nte.Austral (1°A)-Metalúrgico (4°B)          2-0 (25-18/25-13)

Femenino-Mx Cuartos 2        Fénix (3°A)-Sportivo (2°B)  por jugar

Femenino-Mx Cuartos 3        Profes RG (3°B)-Valkyrias (2°A)     2-0 (24-14/25-21)

Femenino-Mx Cuartos 4        Atlético RG (1°B)-Estrella (4°A)     2-0 (25-9/25-9)

Femenino-Mx Semifinal 1     Nte.Austral (1°A)-Gan.Cuartos 2

Femenino-Mx Semifinal 2     Atlético RG (1°B)-Profes RG (3°B)

Femenino-Mx 3° Puesto        Perdedores semifinales

Femenino-Mx Final   Ganadores semifinales

FEMENINO – PRIMERA

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Metalúrgico Azul    18        6          6          0          12        0          Máx.

2.Polo Team   14        6          5          1          10        3          3,333

3.Universitario           13        6          4          2          9          4          2,250

4.Academia TdF         6          6          3          3          6          7          0,857

5.Metalúrgico Blco.   5          1          5          4          4          10        0,400

6.Valkyrias     3          6          1          5          3          11        0,273

7.Norte Austral          2          6          1          5          2          1          0,182

FEMENINO – SUB 18 A

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Metalúrgico 6          3          3          0          6          3          2,000

2.ADeFu         5          3          1          2          4          4          1,000

3.Casa Deporte           4          3          1          2          4          5          0,800

4.Universit.Rojo        3          3          1          2          3          5          0,600

FEMENINO – SUB 14 A

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Metalúrgico Azul    14        5          5          0          10        1          10,000

2.Estrella Vóley         13        5          4          1          9          2          4,500

3.Ctro.Deportivo        9          5          3          2          6          4          1,500

4.Universit.Negro      2          4          1          3          2          7          0,286

5.Toque Fueguino      2          4          1          3          2          7          0,286

6.Casa Deporte           2          5          0          5          2          10        0,200

MASCULINO – PRIMERA

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Academia “A”         12        5          5          0          10        3          3,333

2.Academia “B”         11        5          4          1          9          4          2,250

3.101 (Ushuaia)         9          5          3          2          7          5          1,400

4.Universitario           5          5          2          3          5          8          0,625

5.Sportivo       4          5          1          4          4          9          0,444

6.Estrella Austral       4          5          0          5          4          10        0,400

FEMENINO – SUB 16 A

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Academia TdF         10        4          4          0          8          2          4,000

2.Ctro.Deportivo        9          4          3          1          7          3          2,333

3.Metalúrgico 8          5          3          2          8          5          1,600

4.Estrella V Blco.      6          5          2          3          6          8          0,750

5.Universit.Blco.        4          5          1          4          4          9          0,444

6.Casa Dep.Vde.        4          5          0          5          4          10        0,400

FEMENINO – SUB 14 B

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.ADeFu         10        4          4          0          8          2          4,000

2.Estrella V Blco.      8          4          3          1          6          3          2,000

3.Academia TdF “A” 7          4          2          2          6          5          1,200

4.Universit.Rojo        4          4          1          3          4          7          0,571

5.Metalúrgico Blco.   1          4          0          4          1          8          0,125

