La Aviación Naval despliega sus unidades en Río Grande y abre sus puertas al público

Desde el lunes y hasta el próximo 13 de octubre, unidades de la Aviación Naval Argentina llevan adelante un operativo de adiestramiento en la Base Aeronaval Río Grande, como parte de la orden «Reestructuración». El objetivo es entrenar a las tripulaciones en técnicas de vuelo en zonas frías, reforzar la integración con el Área Naval Austral y consolidar la presencia aeronaval en el sur del país.

El despliegue, liderado por el Capitán de Navío Mariano Andrés Rivolta, incluye ejercicios tácticos de navegación, entrenamientos conjuntos con la Infantería de Marina y apoyo a los puestos de vigilancia y control del mar, además del reconocimiento geográfico de la región austral.

Participan en la operación aeronaves T-34 Turbo Mentor de la Escuela de Aviación Naval, helicópteros H3 “Sea King” de la Segunda Escuadrilla Aeronaval, en preparación para la campaña antártica, y C12 Hurón de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, que podrían volar hacia la Antártida si las condiciones meteorológicas lo permiten. También forman parte los S2T Turbo Tracker de la Escuadrilla Antisubmarina, trabajando en tácticas junto a unidades de superficie.

Como parte del despliegue, este viernes 10 de octubre se realizará una Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aeronaval Río Grande, entre las 14:00 y las 17:00 horas, invitando a la comunidad a conocer de cerca las aeronaves, conversar con el personal y conocer más sobre su trabajo diario.

Este operativo refuerza no solo las capacidades operativas de la Aviación Naval, sino también su compromiso con la comunidad fueguina y con la soberanía en el extremo sur del país.