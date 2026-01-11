La Armada refuerza el control con la operación “Mare Nostrum VII”

Un despliegue integrado de medios navales y aeronavales fortalece la vigilancia, el control y la presencia del Estado en los espacios marítimos de interés estratégico.

En el marco de las acciones permanentes de vigilancia y control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, se inició la operación “Mare Nostrum VII”, desarrollada bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La operación se ejecuta con medios de la Armada Argentina, entre los que se destacan el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, perteneciente a la División Patrullado Marítimo del Área Naval Atlántica, y una aeronave P-3C Orion de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, dependiente del Comando de la Aviación Naval, con asiento en la Base Aeronaval Almirante Zar.

Al patrullero oceánico se le asignó la tarea de identificar a los buques que integran la flota pesquera extranjera que opera en las inmediaciones del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), mientras que la aeronave llevó adelante vuelos de Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos (VCEM), cubriendo una extensa área del Atlántico Sur.

Estos vuelos permitieron la observación y el seguimiento de concentraciones de buques pesqueros extranjeros que operan próximos al límite exterior de la ZEEA, así como de aquellos que, en tránsito, se aproximan al área adyacente tanto desde el este, por el océano Atlántico, como desde el oeste, a través de la boca oriental del estrecho de Magallanes.

La ejecución coordinada de medios navales y aeronavales permite ampliar la conciencia situacional marítima, optimizar la capacidad de detección y fortalecer las acciones de vigilancia, control y disuasión frente a actividades no autorizadas en los espacios marítimos de interés estratégico para la República Argentina.

Operaciones Mare Nostrum

La serie de operaciones Mare Nostrum constituye una política operativa sostenida de vigilancia y control del Mar Argentino, desarrollada bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo.

Desde su inicio, estas operaciones han permitido desplegar de manera progresiva unidades de superficie y aeronavales, y sistemas de comando y control, ampliando las áreas cubiertas y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado en el mar.

La actual operación “Mare Nostrum VII” da continuidad a este esfuerzo sostenido, reafirmando el compromiso de la Armada Argentina con la defensa de los intereses marítimos nacionales, la protección de los recursos naturales y el ejercicio efectivo de la soberanía, mediante una presencia operativa constante en áreas sensibles del Mar Argentino.