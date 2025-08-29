La Armada informó sobre las actividades de los marines

La Gaceta Marinera informó que las actividades estuvieron enmarcadas en “un intercambio de expertos entre la Brigada de Infantería de Marina Austral y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América”.

USHUAIA.- La Gaceta Marinera, portal oficial de la Armada Argentina, difundió un informe sobre los ejercicios que marines de los Estados Unidos realizaron cerca de esta ciudad, indicando que se trató de “un intercambio de expertos entre la Brigada de Infantería de Marina Austral y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América”.

“Este intercambio profesional se encuentra enmarcado dentro de lo acordado en las reuniones bilaterales con la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América (Maritime Staff Talks)”, señala el portal oficial de la Armada.

Cabe indicar que la presencia de los marines en Ushuaia provocó un pedido de informes en el Senado de la Nación, impulsado por la senadora de Tierra del Fuego, Cristina López, quien solicita que el Poder Ejecutivo Nacional detalle bajo qué condiciones se realizaron los ejercicios militares conjuntos entre infantes de Marina de la Argentina y de los Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, el pasado 12 de agosto. Los ejercicios militares se efectuaron en zonas aledañas a Ushuaia (Foto La Gaceta Marinera).

“Es muy grave que el gobierno de Javier Milei permita que las fuerzas militares del principal aliado de Gran Bretaña pisen suelo fueguino. Hay que ponerle un freno a Milei y su entrega de soberanía”, cuestionó la Senadora.

Cristina López advirtió que el Gobierno utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar el ejercicio militar, “un procedimiento inconstitucional, porque esta es una materia que requiere la autorización del Congreso”.

El informe que difundió La Gaceta Marinera señala que los efectivos de la Brigada de Infantería de Marina Austral, junto a integrantes del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, llevaron a cabo un intercambio de expertos con el fin de perfeccionar capacidades y adquirir nuevos métodos de operación en el terreno austral. Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la supervivencia (Foto La Gaceta Marinera).

Durante el mes de agosto, en los distintos escenarios naturales de la ciudad y zonas aledañas, personal de ambas Fuerzas Armadas realizaron adiestramiento en técnicas de baja montaña y monte austral.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la supervivencia, movilidad y transitabilidad en bosques, montañas y glaciares característicos de la geografía de la región austral del país.

Se hicieron prácticas con crampones y raquetas cordadas, técnicas de autodetención, construcción de cuevas de nieve e iglúes, esquí alpino y movimientos de patrulla con aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos.