La Armada fueguina brilló en la Vuelta Ballenas

El pasado domingo se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn la XIII Edición de La Vuelta Ballenas, la competencia de Mountain Bike más importante y convocante del sur patagónico con récord de inscriptos, 1.200, de los cuales 918 registraron tiempos oficiales y 30 de ellos correspondió a corredores fueguinos quienes volvieron a romper el récord propio de participación.

RIO GRANDE.- En la rama masculina, Franco Orocito volvió a demostrar por qué es uno de los nombres fuertes del MTB nacional. El ciclista oriundo de General Roca ganó con solvencia y se consagró por tercera vez consecutiva en esta competencia. Su desempeño fue impecable desde el inicio, marcando diferencias claras con sus rivales.

En damas, Yesica Cantelmi no dejó dudas y se llevó su quinta victoria al hilo en La Vuelta Ballenas. La corredora de General Pico sumó así su sexto triunfo total en esta clásica patagónica. Su hegemonía en esta prueba es contundente y difícil de igualar.

Los participantes llegaron desde distintos puntos del país, representando provincias del norte, centro y sur de Argentina. Equipos profesionales, amateurs y debutantes convivieron en un clima de respeto y entusiasmo. La Vuelta Ballenas consolidó su rol como punto de encuentro para toda la comunidad del mountain bike.

Con cada edición, La Vuelta Ballenas reafirma su lugar como una de las pruebas más convocantes del mountain bike argentino. Puerto Madryn se posiciona como un destino ideal para el turismo deportivo, combinando organización, paisajes y pasión. Orocito y Cantelmi, una vez más, dejaron su huella.

Fuego Bikes la rompió

El Team de Río Grande llevó a sus tres mejores exponentes, que también son los tres de mejores actuaciones en el año y no defraudaron, clasificando entre los mejores 30 corredores de la general de un total de 557 participantes.

Los dos mejores representantes del Team Fuego Bikes fueron Francisco Zamora y Rodrigo Alonso, los dos llegaron embalando a la meta ganando el primero por escasos metros después de una remontada épica, dado que a la hora de largar se dio cuenta que su rueda trasera estaba en llanta y debió retirarse a un costado del camino a reparar y tras perder alrededor de dos minutos y quedar literalmente último, comenzó una escalad infernal que si bien lo llevó al puesto 18, le quitó mucho aire y piernas para pelear por alguna mejor ubicación en el cierre de la carrera.

Alonso y Ferreira iban primero entre los fueguinos hasta el kilómetro 45 cuando fueron alcanzados por Zamora y tras ir varios kilómetros juntos, Zamora y Alonso soltaron a Ferreira y terminaron juntos embalando.

En la categoría Master A2 fueron 54 los ciclistas anotados; Zamora fue tercero, Alonso cuarto, Ferreita sexto, Ovando 33 y Juan Conteras 54.

En juveniles fueron 11, siendo el mejor fueguino clasificado Valentino Berti quien llegó en sexto lugar y Thiago Anríquez en noveno.

En Master A1 el total fue de 36, siendo el mejor ubicado Fabián López en el puesto 23 y el ushuaiense Fernando Lescano 27.

En Master B1 el total trepó a 85 corredores; Nicolás Chifflet fue el mejor al llegar en el puesto 10; Leandro Rohr 18 y Miguel Cejas de Tolhuin, 62.

En Master B2 hubo 114 ciclistas; Darío Gabriel Martínez fue 51, Maxi Orellano 62, Gonzalo Muzón 65, Martín Velazco 66, José María Firpo 111.

En Master C1 90 fueron los clasificados, siendo el mejor fueguino Darío Ferreira al llegar en el puesto 12; Darío Llorente 36, Juan José Giudici 75, Alejandro Monsalvo 79, Héctor Esteban Giudici 85.

En Master C2 el único representante de la Isla fue Gaby Zabala y Peluca llegó en el puesto 49 de 59 participantes. En Master D1 José Falcone fue 46 de 46 y en D2 el Vikingo Sommariva fue 9 de 19.

Damas de honor

Entre las tres Damas que viajaron de Tierra del Fuego dos de ellas trajeron medallas, se trata de Angela Nieva quien fue 14 en la general y tercera en Master B1, mientras que Agostina Melgarejo llegó muy cerca de ella, 16 en la general y segunda en la divisional Elite.

Agostina el año pasado había ganado la divisional y había alcanzado un séptimo puesto en la general. La tercera fueguina fue Bárbara D’Annunzio, fue novena en Master B1; mientras que la restante dama fue Mariana Varela quien participó en la prueba de 45 kilómetros.

Top 30 – Varones

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° Franco Orocito Elite 2:08:42

2° Matías Herrera Master A1 2:11:44

3° Federico Orocito Sub 23 2:11:45

4° John William Lloyd Master A2 2:11:45

5° Juan Pablo Raffter Master B2 2:11:47

6° Carlos Leandro Carreño Master B1 2:11:48

7° Gerardo Valentini Master B1 2:11:49

8° Alvaro Macías Master A1 2:11:50

9° Emiliano Pérez Master A2 2:12:27

10° Juan Horacio Ekerman Master B2 2:14:03

11° Daniel Kovalski Master B1 2:14:39

12° Pablo Reyes Master B2 2:15:08

13° Matías Morales Master A1 2:15:49

14° Fernando Esquivel Master B2 2:15:54

15° Juan Cruz Sosa Master A1 2:16:40

16° Sergio Mansilla Master A1 2:17:24

17° Juan Carlos Tarifa Master B2 2:17:58

18° Francisco Zamora Master A2 2:18:15

19° Rodrigo Alonso Master A2 2:18:17

20° Facundo Joaquín Alarcón Elite 2:18:19

21° Claudio Urquiza Master A1 2:19:06

22° Facundo Alarcón Master A1 2:19:11

23° Mauricio Agüero Master B2 2:19:21

24° Matías Nicolás García Sub 23 2:19:22

25° Ignacio Freeman Crespo Master A1 2:19:28

26° Ezequiel Andrés Biluron Sub 23 2:19:40

27° César Ferreira Master A2 2:19:49

28° Ezequiel Confalonieri Elite 2:20:11

29° Rodrigo Cabibbo Master A1 2:20:24

30° José Manuel Escaanes Master B2 2:20:24

Top 20 – Damas

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° Chiquita Cantelmi Master A2 2:31:24

2° Inés Gutiérrez Master A1 2:32:57

3° Nathalia Delgado Master B1 2:37:54

4° Lorena Lucero Master B1 2:44:49

5° Yanina Ferroni Master C1 2:46:44

6° Lucía Bastía Master A1 2:47:39

7° Sheila Reyes Jones Elite 2:47:38

8° Cinthia Bustamante Master A2 2:48:59

9° Anita Antipan Master B2 2:49:25

10° Marcia Larrauri Master A2 2:51:16

11° Romina Milla Master A2 2:51:29

12° Florencia Rojas Master A1 2:51:51

13° Jesica Eggs Master A1 2:52:17

14° Angela Nieva Master B1 2:52:19

15° Gladys Díaz Master C1 2:52:22

16° Agostina Daniela Melgarejo Elite 2:52:23

17° Analía Verónica Tello Master B2 2:53:09

18° Natividad Haedo Juveniles 2:53:26

19° María Alejandra Ruiz Master A2 2:53:27

20° Jorgelina Steger Master B2 2:54:23

Fueguinos en Vuelta Ballenas

Ciclistas Categoría Localidad Pos/Gral Tiempo

1. Francisco Zamora Master A2 Río Grande 18 2:18:15

2. Rodrigo Alonso Master A2 Río Grande 19 2:18:17

3. César Ferreira Master A2 Río Grande 27 2:19:49

4. Nicolás Chifflet Master B1 Río Grande 73 2:28:10

5. Leandro Rohr Master B1 Río Grande 114 2:35:12

6. Valentino Benjamín Berti Juveniles Río Grande 123 2:36:04

7. Fabián Emmanuel López Master A1 Río Grande 142 2:36:40

8. Darío Ferreira Master C1 Río Grande 148 2:38:11

9. Darío Gabriel Martínez Master B2 Río Grande 186 2:42:18

10. Maximiliano Orellano Master B2 Río Grande 220 2:45:53

11. Gonzalo Rodrigo Muzón Master B2 Río Grande 230 2:47:29

12. Julio Martín Velazco Master B2 Río Grande 231 2:47:29

13. Fernando Lescano Master A1 Ushuaia 263 2:51:41

14. Thiago Lautaro Anríquez Juveniles Río Grande 274 2:52:45

15. Diego Ovando Master A2 Río Grande 288 2:54:13

16. Darío Llorente Master C1 Ushuaia 291 2:54:51

17. Miguel Angel Cejas Master B1 Tolhuin 339 3:02:08

18. Gustavo Luis Sommariva Master D2 Río Grande 394 3:10:33

19. José Luis Sánchez Master B2 Río Grande 439 3:21:35

20. Juan José Giudici Master C1 Ushuaia 473 3:29:36

21. Gabriel Zabala Master C2 Río Grande 477 3:31:11

22. Alejandro Monsalvo Master C1 Río Grande 498 3:39:21

23. Héctor Esteban Giudici Master C1 Río Grande 522 3:51:49

24. José María Firpo Master B2 Río Grande 524 3:52:25

25. Juan Contreras Master A2 Río Grande 531 3:59:11

26. Néstor Antonio Falcone Master D1 Río Grande 537 4:02:02

Damas

Ciclistas Categoría Localidad Pos/Gral Tiempo

1. Angela Nieva Damas MB1 Río Grande 14 2:52:19

2. Agostina Melgarejo Damas Elite Río Grande 16 2:52:23

3. Bárbara D’Annunzio Damas MB1 Río Grande 55 3:12:28

— Mariana Varela Más 29 (25km) Ushuaia 45 2:06:35