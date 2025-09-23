Deportes

La Armada fueguina brilló en la Vuelta Ballenas

martes 23 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El pasado domingo se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn la XIII Edición de La Vuelta Ballenas, la competencia de Mountain Bike más importante y convocante del sur patagónico con récord de inscriptos, 1.200, de los cuales 918 registraron tiempos oficiales y 30 de ellos correspondió a corredores fueguinos quienes volvieron a romper el récord propio de participación.

RIO GRANDE.- En la rama masculina, Franco Orocito volvió a demostrar por qué es uno de los nombres fuertes del MTB nacional. El ciclista oriundo de General Roca ganó con solvencia y se consagró por tercera vez consecutiva en esta competencia. Su desempeño fue impecable desde el inicio, marcando diferencias claras con sus rivales.

En damas, Yesica Cantelmi no dejó dudas y se llevó su quinta victoria al hilo en La Vuelta Ballenas. La corredora de General Pico sumó así su sexto triunfo total en esta clásica patagónica. Su hegemonía en esta prueba es contundente y difícil de igualar.

Los participantes llegaron desde distintos puntos del país, representando provincias del norte, centro y sur de Argentina. Equipos profesionales, amateurs y debutantes convivieron en un clima de respeto y entusiasmo. La Vuelta Ballenas consolidó su rol como punto de encuentro para toda la comunidad del mountain bike.

Con cada edición, La Vuelta Ballenas reafirma su lugar como una de las pruebas más convocantes del mountain bike argentino. Puerto Madryn se posiciona como un destino ideal para el turismo deportivo, combinando organización, paisajes y pasión. Orocito y Cantelmi, una vez más, dejaron su huella.

Fuego Bikes la rompió

El Team de Río Grande llevó a sus tres mejores exponentes, que también son los tres de mejores actuaciones en el año y no defraudaron, clasificando entre los mejores 30 corredores de la general de un total de 557 participantes.

Los dos mejores representantes del Team Fuego Bikes fueron Francisco Zamora y Rodrigo Alonso, los dos llegaron embalando a la meta ganando el primero por escasos metros después de una remontada épica, dado que a la hora de largar se dio cuenta que su rueda trasera estaba en llanta y debió retirarse a un costado del camino a reparar y tras perder alrededor de dos minutos y quedar literalmente último, comenzó una escalad infernal que si bien lo llevó al puesto 18, le quitó mucho aire y piernas para pelear por alguna mejor ubicación en el cierre de la carrera.

Alonso y Ferreira iban primero entre los fueguinos hasta el kilómetro 45 cuando fueron alcanzados por Zamora y tras ir varios kilómetros juntos, Zamora y Alonso soltaron a Ferreira y terminaron juntos embalando.

En la categoría Master A2 fueron 54 los ciclistas anotados; Zamora fue tercero, Alonso cuarto, Ferreita sexto, Ovando 33 y Juan Conteras 54.

En juveniles fueron 11, siendo el mejor fueguino clasificado Valentino Berti quien llegó en sexto lugar y Thiago Anríquez en noveno.

En Master A1 el total fue de 36, siendo el mejor ubicado Fabián López en el puesto 23 y el ushuaiense Fernando Lescano 27.

En Master B1 el total trepó a 85 corredores; Nicolás Chifflet fue el mejor al llegar en el puesto 10; Leandro Rohr 18 y Miguel Cejas de Tolhuin, 62.

En Master B2 hubo 114 ciclistas; Darío Gabriel Martínez fue 51, Maxi Orellano 62, Gonzalo Muzón 65, Martín Velazco 66, José María Firpo 111.

En Master C1 90 fueron los clasificados, siendo el mejor fueguino Darío Ferreira al llegar en el puesto 12; Darío Llorente 36, Juan José Giudici 75, Alejandro Monsalvo 79, Héctor Esteban Giudici 85.

En Master C2 el único representante de la Isla fue Gaby Zabala y Peluca llegó en el puesto 49 de 59 participantes. En Master D1 José Falcone fue 46 de 46 y en D2 el Vikingo Sommariva fue 9 de 19.

Damas de honor

Entre las tres Damas que viajaron de Tierra del Fuego dos de ellas trajeron medallas, se trata de Angela Nieva quien fue 14 en la general y tercera en Master B1, mientras que Agostina Melgarejo llegó muy cerca de ella, 16 en la general y segunda en la divisional Elite.

Agostina el año pasado había ganado la divisional y había alcanzado un séptimo puesto en la general. La tercera fueguina fue Bárbara D’Annunzio, fue novena en Master B1; mientras que la restante dama fue Mariana Varela quien participó en la prueba de 45 kilómetros.

Top 30 – Varones

Pos/Ciclista           Categoría             Tiempo

  1° Franco Orocito              Elite        2:08:42

  2° Matías Herrera               Master A1              2:11:44

  3° Federico Orocito            Sub 23    2:11:45

  4° John William Lloyd       Master A2              2:11:45

  5° Juan Pablo Raffter         Master B2              2:11:47

  6° Carlos Leandro Carreño               Master B1              2:11:48

  7° Gerardo Valentini          Master B1              2:11:49

  8° Alvaro Macías Master A1              2:11:50

  9° Emiliano Pérez              Master A2              2:12:27

10° Juan Horacio Ekerman  Master B2              2:14:03

11° Daniel Kovalski             Master B1              2:14:39

12° Pablo Reyes    Master B2              2:15:08

13° Matías Morales              Master A1              2:15:49

14° Fernando Esquivel         Master B2              2:15:54

15° Juan Cruz Sosa              Master A1              2:16:40

16° Sergio Mansilla              Master A1              2:17:24

17° Juan Carlos Tarifa          Master B2              2:17:58

18° Francisco Zamora       Master A2            2:18:15

19° Rodrigo Alonso            Master A2            2:18:17

20° Facundo Joaquín Alarcón             Elite        2:18:19

21° Claudio Urquiza            Master A1              2:19:06

22° Facundo Alarcón           Master A1              2:19:11

23° Mauricio Agüero           Master B2              2:19:21

24° Matías Nicolás García    Sub 23    2:19:22

25° Ignacio Freeman Crespo              Master A1              2:19:28

26° Ezequiel Andrés Biluron              Sub 23    2:19:40

27° César Ferreira             Master A2            2:19:49

28° Ezequiel Confalonieri    Elite        2:20:11

29° Rodrigo Cabibbo           Master A1              2:20:24

30° José Manuel Escaanes   Master B2              2:20:24

Top 20 – Damas

Pos/Ciclista           Categoría             Tiempo

  1° Chiquita Cantelmi          Master A2              2:31:24

  2° Inés Gutiérrez Master A1              2:32:57

  3° Nathalia Delgado           Master B1              2:37:54

  4° Lorena Lucero               Master B1              2:44:49

  5° Yanina Ferroni               Master C1              2:46:44

  6° Lucía Bastía    Master A1              2:47:39

  7° Sheila Reyes Jones        Elite        2:47:38

  8° Cinthia Bustamante       Master A2              2:48:59

  9° Anita Antipan  Master B2              2:49:25

10° Marcia Larrauri              Master A2              2:51:16

11° Romina Milla  Master A2              2:51:29

12° Florencia Rojas              Master A1              2:51:51

13° Jesica Eggs     Master A1              2:52:17

14° Angela Nieva Master B1            2:52:19

15° Gladys Díaz    Master C1              2:52:22

16° Agostina Daniela Melgarejo       Elite       2:52:23

17° Analía Verónica Tello    Master B2              2:53:09

18° Natividad Haedo           Juveniles               2:53:26

19° María Alejandra Ruiz     Master A2              2:53:27

20° Jorgelina Steger             Master B2              2:54:23

Fueguinos en Vuelta Ballenas

Ciclistas Categoría             Localidad             Pos/Gral               Tiempo

  1. Francisco Zamora          Master A2              Río Grande            18           2:18:15

  2. Rodrigo Alonso              Master A2              Río Grande            19           2:18:17

  3. César Ferreira  Master A2              Río Grande            27           2:19:49

  4. Nicolás Chifflet              Master B1              Río Grande            73           2:28:10

  5. Leandro Rohr  Master B1              Río Grande            114         2:35:12

  6. Valentino Benjamín Berti              Juveniles               Río Grande            123         2:36:04

  7. Fabián Emmanuel López              Master A1              Río Grande            142         2:36:40

  8. Darío Ferreira  Master C1              Río Grande            148         2:38:11

  9. Darío Gabriel Martínez  Master B2              Río Grande            186         2:42:18

10. Maximiliano Orellano    Master B2              Río Grande            220         2:45:53

11. Gonzalo Rodrigo Muzón              Master B2              Río Grande            230         2:47:29

12. Julio Martín Velazco      Master B2              Río Grande            231         2:47:29

13. Fernando Lescano          Master A1              Ushuaia  263         2:51:41

14. Thiago Lautaro Anríquez              Juveniles               Río Grande            274         2:52:45

15. Diego Ovando Master A2              Río Grande            288         2:54:13

16. Darío Llorente Master C1              Ushuaia  291         2:54:51

17. Miguel Angel Cejas        Master B1              Tolhuin   339         3:02:08

18. Gustavo Luis Sommariva              Master D2             Río Grande            394         3:10:33

19. José Luis Sánchez          Master B2              Río Grande            439         3:21:35

20. Juan José Giudici           Master C1              Ushuaia  473         3:29:36

21. Gabriel Zabala Master C2              Río Grande            477         3:31:11

22. Alejandro Monsalvo       Master C1              Río Grande            498         3:39:21

23. Héctor Esteban Giudici  Master C1              Río Grande            522         3:51:49

24. José María Firpo            Master B2              Río Grande            524         3:52:25

25. Juan Contreras               Master A2              Río Grande            531         3:59:11

26. Néstor Antonio Falcone Master D1             Río Grande            537         4:02:02

Damas

Ciclistas Categoría             Localidad             Pos/Gral               Tiempo

1. Angela Nieva    Damas MB1          Río Grande            14           2:52:19

2. Agostina Melgarejo          Damas Elite           Río Grande            16           2:52:23

3. Bárbara D’Annunzio        Damas MB1          Río Grande            55           3:12:28

— Mariana Varela   Más 29 (25km)      Ushuaia  45           2:06:35

