La APoLOFiRG reconoció a López y Melogno

El pasado sábado 9, en el Centro de Rendimiento Deportivo (CRD) y al término del ejercicio de sentadilla del Torneo Invierno, la Asociación de Potencia, Levantamiento Olímpico y Fisicoculturismo de Río Grande (APoLOFiRG) reconoció las campañas de las pesistas Micaela López y Martina Melogno, ya alejadas de la disciplina.

RIO GRANDE.- Desde su aparición como subcampeona provincial junior (-48 kilos), en 2014, López no paró de crecer. Se quedó con el oro en el Nacional realizado aquí, en 2016, y en el Sudamericano de Santos (Brasil) fue doble campeona, con plusmarcas en sentadilla, banco y despegue.

Un año después se alzó con el título mundial de potencia (GPC) en Trutnov (República Checa), con récords en sentadilla y despegue, añadiendo una plata en banco. En ese mismo 2017 terminó al frente del Sudamericano de Villa Carlos Paz, mejorando sus registros en los tres ejercicios. PREMIACION. Para los clasificados a los próximos Campeonatos Mundiales 2025.

Más éxitos acumuló en 2018 y 2019, destacándose el título mundial APUA en Las Vegas (Estados Unidos), hace 6 años. Tras el paréntesis por la pandemia en 2020, en 2021 obtuvo sus mejores marcas personales, consagrándose campeona nacional e Iberoamericana en 2022.