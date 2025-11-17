La 4°, en Magallanes

Tras las versiones anteriores, que tuvieron lugar en Neuquén 2019, Chubut 2022 y Araucanía 2023, desde el miércoles 19 y hasta el sábado 22 se desarrollarán en Magallanes (Chile) los 4tos. Juegos Deportivos Binacionales de ParaAraucanía.

RIO GRANDE.- Tras las versiones anteriores, que tuvieron lugar en Neuquén 2019, Chubut 2022 y Araucanía 2023, desde el miércoles 19 y hasta el sábado 22 se desarrollarán en Magallanes (Chile) los 4tos. Juegos Deportivos Binacionales de ParaAraucanía, con la participación de Personas con Discapacidad (PCD) de las seis provincias patagónicas de Argentina (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y de las siete regiones australes de Chile (Bío Bío, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). La actividad comprende los certámenes de atletismo y natación adaptados, concentrándose la actividad en Punta Arenas.