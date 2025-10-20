La 2ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo FAEVYT fue declarada de Interés Turístico Nacional

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación declaró de Interés Turístico Nacional la 2da Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo FAEVYT, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Neuquén.

NEUQUEN.- “Esta declaración es un reconocimiento al impulso y la visión de los jóvenes empresarios de turismo, que apuestan a construir el futuro del sector con nuevas ideas, profesionalismo y compromiso. Desde FAEVYT celebramos que se acompañe este tipo de iniciativas que fortalecen la actividad turística sumando novedades, innovación y capacitación” destacó Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

La Convención se consolida como un espacio de encuentro, capacitación e intercambio entre nuevas generaciones de empresarios y emprendedores del sector turístico de todo el país, promoviendo la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo federal de la actividad. Contará con la participación de referentes del turismo, el emprendedurismo y la innovación, además de rondas de networking y espacios de debate sobre los desafíos que enfrenta la industria en un contexto de transformación tecnológica y cultural.

Más información e inscripciones en: https://faevyt.org.ar/empresariosjovenes/