La 23° Corrida Cierre de Año, en Altos de la Estancia

Para el próximo lunes 29 (concentración, 21:00; largada, 21:30) la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza la 23° Corrida Cierre de Año.

RIO GRANDE.- Será en el Altos de la Estancia, donde cada equipo estará compuesto por 3 pedestristas, cuya integración será dispuesta por la organización, buscando la mayor paridad entre los tríos.

En un circuito de 0,935 kilómetros, ubicado en Antonio Vivaldi y Artemisia Gentileschi, donde todos los participantes largarán simultáneamente -y en distintos puntos de salida-, cada integrante completará 3 kilómetros (0,195 km. iniciales, y luego 3 vueltas); 4 kilómetros (0,260 km. iniciales, y luego 4 vueltas); y 5 kilómetros (0,325 km. iniciales, y luego 5 vueltas). PRIMERA DECADA. La largada de los 5.000 metros, en 2004, en la pista del Batallón. Y la de los primeros minutos del 31 de diciembre de 2009, en la Perito Moreno, junto al Club O’Higgins.

Cuando el último integrante de cada equipo finalice su exigencia, los tres juntos darán una vuelta final (1 km.), sumándose ese tiempo único al de los tres registros individuales.

En caso de que el número de inscriptos no sea un múltiplo de 3, algunos equipos serán de 4 integrantes, donde 2 de ellos completarán la distancia media (4 kilómetros), promediándose el registro de ambos para el tiempo total. EN LA PLAYA. Ricardo Acosta, el 29 de diciembre de 2008.

El espíritu de la prueba consiste en que cada pedestrista intente buscar su mejor marca en la distancia (3/4/5 km.); y que sume su esfuerzo al de sus compañeros en el kilómetro final, completando la última vuelta lo más juntos posibles (así deben cruzar la meta, donde el tiempo que se toma es de quien último arribe). Así, todos deberán ajustar su velocidad a la de sus compañeros: el más rápido del grupo, bajando su ritmo; y el más lento, tratando de ser un poco más veloz en dicho tramo, con la ayuda de los demás integrantes de la formación (tríos o cuartetos). B° PROFESIONAL. La largada por Berta Webber hacia el norte, en el atardecer del miércoles 30 de diciembre de 2016.

El valor de la inscripción es de $ 15.000 para mayores (desde 20 años; y de $ 12:000 para menores (12 a 19 años) y asociados a la AAFM. La edad mínima para participar es de 12 años al 31/12/2025 (nacidos hasta el 31/12/2013). Informes: (2964) 515886.

En el cuadro adjunto aparece el historial de ganadores de la prueba, que se disputa desde 2003.

HISTORIAL DE GANADORES * CORRIDA CIERRE DE AÑO

Ed. Fecha Lugar Distancia Ganador Marca Prom. Ganadora Marca Prom.

1ª 30/12/03 Pista BIM Nº 5 3.000 m. Rodrigo Argañaraz (1) 11:05 3:41.7 Verónica Vera (1) 12:58 4:19.3

2ª 29/12/04 Pista BIM Nº 5 5.000 m. Héctor Villegas (1) 17:13 3:26.6 Beatriz Cárcamo (1) 23:26 4:41.2

3ª 28/12/05 Playa 6,00 km. Cristian Friaz (1) 26:25 4:24 Lorena Aguiar (1) 31:32 5:18

4ª 29/12/06 Playa 5,00 km. Matías Torres (1) 20:52 4:10 Beatriz Cárcamo (2) 26:59 5:24

5ª 28/12/07 Playa 6,00 km. Aníbal Márquez (1) 24:29 4:05 Luisina Nieva (1) 30:18 5:03

6ª 29/12/08 Playa 4,00 km. Pablo Ernaga (1) 15:36 3:54 Beatriz Cárcamo (3) 22:09 5:32

7ª 31/12/09 P.Moreno/Belgrano 5,47 km. César Ruiz (1) 19:39 3:35 Claudia Reyes (1) 24:43 4:31

8ª 30/12/10 Costanera 5,00 km. Adrián Barría (1) 17:04 3:25 Cristina Llaser (1) 20:23 4:05

9ª 28/12/11 Costanera 5,00 km. César Ruiz (2) 16:59 3:24 Paola Agüero (1) 22:08 4:26

10ª 30/12/12 Costanera 7,50 km. Pablo Ernaga (2) 25:27 3:23 Paola Agüero (2) 32:07 4:17

11ª 29/12/13 Costanera 7,50 km. Santiago Barrios (1) 29:12 3:54 Paola Agüero (3) 35:26 4:43

12ª 28/12/14 Costanera 7,50 km. César Ruiz (3) 26:30 3:32 Paola Agüero (4) 33:31 4:28

13ª 30/12/15 Bº Profesionales 6,41 km. Mario Mathieu (1) 23:01 3:35 Angeles Gómez (1) 28:42 4:28

14ª 30/12/16 Bº Profesionales 6,41 km. Rodrigo Cortés (1) 22:05 3:26 Angeles Gómez (2) 28:01 4:22

15ª 30/12/17 Costanera 5,00 km. Pablo Ernaga (3) 16:28 3:18 Daniela Bayerque (1) 22:06 4:25

16ª 30/12/18 Costanera 6.00 km. Pablo Rodríguez (1) 23:41 3:57 Paola Agüero (5) 25:02 4:10

17ª Edición, 30/12/2019 (5 cuartetas), 4x400x4 (+400) (total: 6.800 metros): 1.Daiana Ybars, Erika Martínez, Javier Salva y Oscar Torres 26:24. 18ª Edición, 30/12/2020 (5 tríos), 3x400x5 (+400) (total: 6.400 metros): 1.Demián Séspere, Pablo Ernaga y Angel Pisano 23:24. 19ª Edición, 30/12/2021 (6 tríos), 3x400x6 (+400) (total: 7.600 metros): 1.Gustavo Sommariva, Daniel Medina y Leandro Guevara 29:19. 20° Edición, 30/12/2022 (4 cuartetas), (4x400x6) (+400) (total: 10.000 metros): 1.Juan Gómez, Daniela Bayerque, Gustavo Sommariva y Eduardo Páez 41:50. Individuales (2.400 metros): Carlos Torres 8:55 (3:43); D.Bayerque 9:33 (3:59). 21° Edición, 31/12/2023: Individuales (6 km.):Santiago Aramayo 23:59; Liliana Moreyra 33:17 (6°). Equipos (6×3 –se descarta el peor tiempo-; +2 km en cuarteto): Aramayo (1°)/Rafael Avalos (5°)/Liliana Carcar (9°)/Mauro Valera (10°): 1:44:45. 22° Edición, 29/12/2024: no se disputó (baja cantidad de participantes). Nota: para las dos primeras ediciones se tuvo en cuenta la distancia más larga del torneo.