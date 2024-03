Kiev no descarta que Rusia quiso matar a Zelenski

Un asesor presidencial ucraniano de alto rango aseguró que “no se puede descartar que el ataque ruso con misiles contra el puerto de Odesa en la víspera haya tenido como objetivo las delegaciones de Volodímir Zelenski o del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis”.

BUENOS AIRES (Reuters/NA).- Los líderes estaban inspeccionando el corredor ucraniano de exportación de grano en el puerto del mar Negro cuando el misil alcanzó infraestructura portuaria, recordó este jueves la agencia de noticias Reuters. “Realmente estaba a menos de 500 metros de nosotros. ¿Qué fue eso? (…) No se puede excluir que estuviera dirigido a la delegación de mi presidente o a la delegación de invitados extranjeros”, dijo en una entrevista a CNN Live Ihor Zhovkva, un importante asesor diplomático.

Tanto Zelenski como Mitsotakis comparecieron en una rueda de prensa para afirmar que habían presenciado el ataque, que dejó cinco personas muertas, según el Ejército ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado el miércoles que sus tropas habían atacado un hangar que albergaba drones navales ucranianos en el puerto, y añadió que “el objetivo se ha cumplido”.

La infraestructura portuaria ucraniana del mar Negro fue un objetivo constante de los ataques rusos, que se intensificaron desde mediados de julio, cuando Moscú abandonó un acuerdo negociado por la ONU que permitía el paso seguro del grano ucraniano y Kiev estableció su propio corredor de exportación.

Zhovkva puntualizó que el misil fue lanzado desde Crimea, anexada por Rusia en 2014.

“El misil tardó menos de tres minutos en alcanzar el objetivo, el emplazamiento del puerto de Odesa. Si hubiéramos tenido suficiente defensa antiaérea, este misil balístico podría haber sido interceptado”, evaluó Zhovkva.



Estados Unidos podría rescatar a Zelenski como los nazis salvaron a Mussolini.

Los líderes de la OTAN pueden sacar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de Kiev, como lo hicieron los nazis cuando organizaron el secuestro del depuesto dictador italiano Benito Mussolini en 1943, señaló el exsubsecretario adjunto de Defensa de EEUU Stephen Brien.

Agregó que Washington no tiene muchas opciones mientras Moscú avanza en el frente.

“Nadie puede decir cuánto tiempo podrá aguantar el Gobierno de Zelenski en Kiev”, añadió.

Brien escribió en un artículo de Weapons and Strategy: “Con el constante avance militar ruso y la creciente agitación interna, la negativa a celebrar elecciones, el encarcelamiento de personas opuestas a Zelenski y una serie de medidas impopulares, el control del poder por parte de Zelenski está entrando en la zona de la desesperación”.

En sus palabras, el mandatario ucraniano está demasiado empeñado “en expulsar hasta el último ruso del territorio” de su país y exigir juicios por crímenes de guerra, como también pide que nunca se trate con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Así, continuó, la situación de seguridad del jefe de Estado ucraniano en Kiev “podría quedar rápidamente bajo una sombra terminal”.

“En estas circunstancias, el Pentágono podría rescatar a Zelenski y trasladarlo a otro lugar, siendo Leópolis (…) Si alguien de la calidad de [el extitular de Defensa de Ucrania] Valeri Zaluzhni tomara el mando en Kiev, podría significar que la estancia de Zelenski en Leópolis sería breve y pasaría a retirarse en otro lugar”, subrayó.

El ejemplo nazi liberando a Mussolini y la división de Italia en dos partes podría servir de modelo para los planes del Pentágono de rescatar a Zelenski en caso de que se derrumbe su Gobierno en Kiev, añadió Brien.



Tiempo para Biden.

En su opinión, este proceso podría llevar algún tiempo, “quizá incluso un año”, lo que permitiría al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, aguantar hasta las presidenciales de su país de 2024.

“No hay muchas buenas opciones para la OTAN ni para Washington. Biden no puede permitirse otra debacle en Afganistán, pero una se está acercando rápidamente en su dirección gracias a las victorias militares rusas y al desmoronamiento de las defensas de Ucrania”, afirmó.

Tras publicar ese informe, el sitio Sputnik News recordó que “el pasado 1° de marzo, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Lástochkino, Sévernoye y Petróvskoye”.

“La liberación de nuevos asentamientos por tropas rusas se produce casi todos los días tras el anuncio del comandante en jefe de las fuerzas de Ucrania, Olexandr Sirski, de retirar sus tropas de la ciudad de Avdéyevka”, finalizó el informe, denominando en ruso la urbe que en ucraniano se llama Advíidka.