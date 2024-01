Kiev aseguró que Rusia atacó Ucrania con misiles procedentes de Corea del Norte

El Gobierno de Ucrania aseguró hoy que Rusia atacó por primera vez ese país con misiles suministrados por Corea del Norte.

BUENOS AIRES (NA).- En esos términos se expresó Mijailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, tras una afirmación anterior de parte de Washington al respecto.

“Como parte de su guerra genocida, la Federación Rusa ha atacado por primera vez el territorio de Ucrania con misiles suministrados por Corea del Norte”, escribió Podolyak en la red social X, antes Twitter.

Anteriormente el viernes, medios de comunicación estatales citaron al gobernador de la región oriental ucraniana de Járkov diciendo que misiles producidos fuera de Rusia habían sido disparados contra la provincia a finales de diciembre y principios de enero.

Rusia “está atacando a los ucranianos con misiles recibidos de un Estado donde los ciudadanos son torturados en campos de concentración por tener una radio no registrada, hablar con un turista o ver programas de televisión”, dijo Podolyak.

Podolyak no aportó pruebas de que los misiles fueran norcoreanos, reportó la agencia de noticias británica Reuters en su servicio en castellano. En el mismo sentido se expresó más temprano la Casa Blanca, que dijo que Rusia utilizó en los últimos días misiles balísticos de corto alcance procedentes de Corea del Norte para llevar a cabo múltiples ataques contra Ucrania.

Citando información de inteligencia recientemente desclasificada, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró ante periodistas que Estados Unidos planteará el asunto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Kirby calificó la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia de “escalada significativa y preocupante” y dijo que Estados Unidos impondría sanciones adicionales contra quienes faciliten estos acuerdos armamentísticos.

Tanto Moscú como Pionyang han negado haber realizado ningún trato de armas, pero se comprometieron el año pasado a profundizar en sus relaciones militares.

El uso de los misiles provocó la condena de Reino Unido, así como de Corea del Sur, que había informado en noviembre de que Corea del Norte podría haber suministrado misiles balísticos de corto alcance a Rusia como parte de un acuerdo de armas más amplio, que también incluía misiles antitanque y antiaéreos, proyectiles de artillería y mortero y rifles.

“Nuestra información indica que la República Popular Democrática de Corea ha suministrado recientemente a Rusia lanzadores de misiles balísticos y varios misiles balísticos”, aseveró Kirby, utilizando el nombre oficial de Corea del Norte.

Kirby también afirmó que Irán no ha entregado misiles balísticos de corto alcance a Rusia, pero destacó que Washington cree que Moscú tiene intención de comprar sistemas de misiles a la república islámica.

Moscú ha dependido en gran medida de Irán para la adquisición de drones y otro armamento para su uso contra Ucrania.

Reuters señaló que Rusia ha lanzado recientemente algunos de sus ataques más intensos contra Ucrania desde que comenzó la guerra hace casi dos años.

Kiev dijo el martes que Rusia había lanzado más de 300 drones de ataque y misiles de diversos tipos en ciudades de toda Ucrania desde el viernes.

“Al igual que la artillería y las municiones, todo esto ayuda a prolongar los esfuerzos bélicos de Rusia”, dijo Jenny Town, directora del programa 38 North del Centro Stimson, que estudia Corea del Norte.

Aunque la Casa Blanca no quiso decir específicamente qué tipo de misiles había enviado Pionyang a Rusia, Kirby dijo que tenían un alcance de unos 900 km y publicó un gráfico que parecía mostrar misiles KN-23 y KN-24.