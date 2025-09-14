Un episodio de alta tensión diplomática y simbólica se desató cuando la aerolínea LATAM eliminó el nombre oficial «Malvinas Argentinas» del aeropuerto de Ushuaia en sus pasajes y plataforma web. Esta decisión fue producto de una exigencia de la Asamblea Legislativa de la colonia británica en Malvinas, y marca un nuevo ataque contra la soberanía argentina en la disputa por las Islas Malvinas.

La medida se dio en el marco de la primera escala del vuelo de LATAM que conecta Santiago de Chile, Punta Arenas, Ushuaia y Monte Agradable, en las islas Malvinas, a partir del 13 de septiembre. El cambio de ruta responde oficialmente a reparaciones en la pista del aeropuerto de Río Gallegos, pero también incluye la decisión unilateral de la Asamblea Legislativa kelper de vetar el uso del nombre «Malvinas Argentinas» para el aeropuerto fueguino.

Este veto implica la omisión deliberada del nombre oficial que lleva el aeropuerto, un símbolo fundamental de la soberanía argentina sobre la región y un homenaje a los héroes caídos en la guerra de 1982. Mientras otros aeropuertos como el de Punta Arenas aparecen en Latam con sus nombres completos, Ushuaia es intencionalmente silenciado, evidenciando un claro gesto de desprecio hacia la historia y la legitimidad argentina.

Este hecho pone en evidencia la creciente imposición de la voluntad colonial británica sobre los reclamos nacionales y la falta de reacción efectiva de las autoridades argentinas, lo que supone un grave retroceso en la defensa de la soberanía y la independencia nacional en esta disputa histórica.