Kast y Jara protagonizaron el penúltimo debate antes del balotaje en Chile

El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, y la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, protagonizaron el penúltimo debate presidencial, 11 días antes de la segunda vuelta electoral en Chile que reorientará el rumbo del país.

BUENOS AIRES (NA).- En un gesto de cordialidad, ambos aspirantes se saludaron y estrecharon las manos previo al inicio del debate en Santiago organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El encuentro estuvo marcado por la confrontación de dos visiones de país diametralmente opuestas ya que Kast, líder del Partido Republicano, centró sus argumentos en propuestas para regular la emigración ilegal y la necesidad de una mano dura en materia de seguridad.

Por su parte, Jara, representando a la coalición de gobierno, hizo fuertes anuncios económicos enfocados en la protección social y la reforma del sistema de pensiones.

Una segunda vuelta polarizada

La contienda actual es el resultado de la primera vuelta celebrada el 20 de noviembre de 2025, donde tanto Kast como Jara lograron superar al resto de los competidores, aunque sin obtener la mayoría absoluta requerida.

José Antonio Kast, conocido por su discurso conservador y pro-mercado, busca consolidar el voto de la derecha tradicional y el centro, apelando al descontento por la seguridad y la gestión económica.

Jeannette Jara representa la continuidad del proyecto de reformas sociales del actual gobierno y se enfoca en movilizar a la base progresista y a los votantes que optaron por otras candidaturas de centro-izquierda en la primera vuelta.

La segunda vuelta, fijada para el 14 de diciembre de 2025, se convirtió en una elección de alta polarización, donde la capacidad de cada candidato para atraer a los votantes independientes y a aquellos que se abstuvieron en la primera ronda será crucial.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Con promesas para regular la emigración ilegal y fuertes anuncios económicos concluyó el penúltimo debate presidencial entre el ultraderechista, José Kast, y la izquierdista, Jaannette Jara, a 11 días de la segunda vuelta electoral para elegir en Chile a un nuevo jefe de Estado. FOTO: (Xinhua/Jorge Villegas)/NA.