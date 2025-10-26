¿Kang volverá a Marvel? Esto dijo Jeremy Renner al respecto

Jeremy Renner, diferente a sus compañeros de Marvel, fue capaz de opinar acerca de la salida de Kang de la franquicia y esto dijo.

Cuando Marvel Studios presentó a Kang, también conocido inicialmente en la franquicia como Aquel Que Permanece, en Loki, se preparó el escenario perfecto para que el Universo Cinematográfico de Marvel tuviera un villano más formidable que incluso Thanos. De hecho, al verlo en la serie, los fans se sintieron esperanzados por cómo un sujeto tan oscuro podía poner al mismísimo dios del engaño en jaque total.

Sin embargo, un poco tiempo después, el estudio cometió un gravísimo error y fue el de agregar a su variante más conocida, la de Kang el Conquistador, en Ant-Man and The Wasp: Quantumania. En la película, que fue un desastre, tanto en la taquilla, como para la crítica, el Kang que el público esperaba que fuera el villano central de la Saga del Multiverso fue completamente derrotado por los héroes protagonistas sin tanta dificultad, lo cual confundió a todos.

¿Cómo pasó de una primera aparición arrolladora a un enemigo de medio pelo?

Luego, para empeorar las cosas, la estrella en ascenso Jonathan Majors fue desvinculado del papel definitivamente tras un juicio por violencia doméstica muy comentado en los medios de comunicación. Desde entonces, Marvel Studios ha decidido dejar atrás a Kang y, en su lugar, se centrará en el Doctor Doom en las próximas películas de Avengers. The Kang Dynasty ha sido retitulada a Doomsday, y es probable que la historia del viajero en el tiempo termine con unas pocas líneas de diálogo intrascendente el próximo diciembre o, incluso, que desaparezca sin explicación alguna, omitiendo la escena poscréditos de Ant-Man 3.

¿Qué dice Jeremy Renner del regreso de Kang a Marvel?

Se le preguntó a la estrella de Hawkeye, Jeremy Renner, sobre la cobertura mediática que en 2019 alegaba violencia, amenazas y peligroso consumo de drogas en su matrimonio con su exesposa Sonni Pacheco, y en qué se diferencia eso de la situación de Majors.

«No lo sé. No sé cuál es la diferencia entre chismes y cualquier otra cosa», respondió el actor. «No sé lo suficiente sobre Jonathan y su situación para opinar. Sé que tenían grandes planes para ese personaje, eso es seguro. Lo que sea que haya ocurrido… creo que es una faena. La diligencia debida realmente tiene que llevarse a cabo», agregó.

Al ser presionado para que respondiera un poco más acerca del acontecimiento, así como la decisión de Marvel, Renner habló en términos generales sobre cómo la cobertura en línea de cualquier situación como esta puede influir en cómo una compañía como Disney maneja las consecuencias.

«Hay un alcance mayor. La idea de que la opinión pública se convierta en parte del proceso judicial… ¿cuándo se volvió la opinión pública más valiosa que la verdad real en cualquier situación?», reflexionó. «Hemos tenido eso por un tiempo con las redes sociales y todo eso. Creo que es algo peligroso. Toda la cultura de la cancelación y todo eso. Me dan ganas de correr y esconderme», siguió diciendo.

¿Jeremy Renner volverá a Marvel?

No sabemos cuándo regresará Renner a Marvel, pero él reveló recientemente si volverá para Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. La temporada 2 de Hawkeye también podría estar en el horizonte, y él recuerda con cariño su tiempo como parte de este mundo. «Nadie se lo esperaba. Incluso la gente de Marvel se sorprendió por todo. Ocurrió bastante rápido desde Iron Man hasta The Avengers. Qué genial… ¿llevamos 13, 14 años en esto, y sigue en el ring, sigue luchando, recibiendo golpes y lanzando puñetazos. Es un mundo divertido, divertido, divertido. Las amistades que se formaron a partir de esto. Comenzó de manera tan extraña», manifestó.

También siguió diciendo, sobre su experiencia, que «algunos de nosotros nos conocíamos antes de empezar a filmar The Avengers, pero a Hemsworth y a algunas otras personas no las conocíamos. Es extraño. Es como un disfraz de Halloween. Todos estamos usando estos atuendos extraños y estos accesorios. Pensamos: ‘¿Qué estamos haciendo? No lo sé, pero al menos lo estamos haciendo juntos.’ Conseguí amistades realmente geniales de ese trato», finalizó.

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel en el que tendría espacio, sino que el reparto se limita a los siguientes actores:

Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm / Invisible Woman), Anthony Mackie (Sam Wilson / Capitán América), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldado de Invierno), Letitia Wright (Shuri / Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / The Thing).

Asimismo, regresarán Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy / Beast), Lewis Pullman (Bob Reynolds / Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm / Human Torch), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost / Ava Starr), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr / Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner / Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme / Mystique), James Marsden (Scott Summers / Cyclops), Channing Tatum (Remy LeBeau / Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards) y Robert Downey Jr. (Victor von Doom / Doctor Doom).