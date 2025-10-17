Judiciales Policiales

Juzgarán a un acusado de agredir a su pareja por celos

viernes 17 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El debate oral y público iniciará el lunes a la mañana en el Tribunal de Juicio de Río Grande. El imputado tiene 33 años y la acusación indica que en 2021 una mujer fue víctima de varios hechos.

RÍO GRANDE. – El próximo lunes y a partir de las 9:30 horas, se iniciará un nuevo juicio oral y público en el Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad, donde se juzgará a un hombre de 33 años, acusado de haber ejercido violencia de género contra su pareja.

El imputado enfrenta cargos por lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad agravadas. Según la acusación, los hechos ocurrieron en 2021 durante una discusión motivada por celos.

En ese contexto el hombre habría golpeado a su entonces pareja e intentado asfixiarla con una almohada. También le habría quitado el teléfono celular e impedido que saliera de la vivienda. La víctima logró escapar cuando el acusado se quedó dormido.

La acusación estará a cargo de la fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, Mónica Macri, mientras que la defensa será ejercida por la abogada Adriana Varisco. El Tribunal de Juicio estará integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Verónica Marchisio.

En la etapa de declaraciones testimoniales se prevé la participación de seis testigos.

