Juventudes y municipio avanzan en proyectos de espacios recreativos para los barrios

El intendente Martín Perez mantuvo una reunión con jóvenes del barrio Camioneros, en el marco de una agenda de trabajo que prioriza la participación comunitaria y el fortalecimiento de los espacios públicos en distintos sectores de Río Grande. Cabe destacar que el encuentro fue convocado por las juventudes, reflejando así el compromiso y sentido de pertenencia que tienen por su ciudad.



RIO GRANDE.- Durante la reunión, el Intendente -junto a la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco- presentó los proyectos de tres nuevas plazas que se construirán en los barrios Camioneros, San Martín Norte y en zona sur.

Las iniciativas contemplan sectores de juegos, estaciones saludables, canchas de fútbol tenis, fútbol y básquet, áreas de descanso y la parquización integral de los espacios, con el objetivo de promover el encuentro, el deporte y la recreación al aire libre.

Los y las jóvenes valoraron positivamente las propuestas y compartieron imágenes de otras plazas como referencia, expresando sus ideas y expectativas respecto a estos nuevos espacios. Asimismo, solicitaron la incorporación de un skate park y de juegos inclusivos, aportes que serán tenidos en cuenta para seguir enriqueciendo los proyectos.

Desde el Municipio se destacó la importancia de generar instancias de escucha activa, donde las juventudes riograndenses sean protagonistas en el diseño de espacios pensados para su disfrute y el de toda la comunidad, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con una ciudad más inclusiva, participativa y con oportunidades para todas y todos.



