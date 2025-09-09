Juicio por una muerte en la Margen Sur: declararon peritos policiales

En el debate oral y público que se realiza en Río Grande, donde se investiga como habría muerto Luis López Villarreal, hoy declararon peritos de la policía provincial. Mañana brindarán sus testimonios ante el Tribunal de Juicio los forenses que trabajaron en el caso.

RÍO GRANDE. – Hoy en el juicio oral y público que se realiza en esta ciudad, referida a la muerte de Luis Miguel López Villarroel, ocurrido el 3 de febrero de 2024 en un sector de la Margen Sur de esta ciudad, declararon peritos de la policía Científica.

Cabe indicar que en este debate hay tres imputados: Mario Germán Álvarez (45) años y sus dos hijos, Sergio Gómez (22) y Catalina Álvarez (19).

Los peritos expusieron sobre el análisis que efectuaron en las prendas de vestir que utilizaron esa noche los imputados, así como también respecto a la ropa que tenía colocada la víctima. También se refirieron sobre las manchas de sangre que había en la pared y la ventana de la vivienda donde ocurrió el sangriento hecho.

Cabe indicar que entre los elementos que se incluyen en esta causa, se mostraron varios cuchillos que fueron incautados en la noche del hecho, más un cúter y una hoja que estaba debajo del cuerpo de López Villarroel.

Mañana se prevé declaraciones de los médicos forenses que actuaron en la autopsia realizada al cuerpo del López Villarroel.