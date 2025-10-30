Juicio por un choque trágico ocurrido en 2023: condenaron a Gustavo Hermosilla Bogado a 5 años de prisión

Hoy a la mañana el Tribunal de Juicio en Río Grande condenó al hombre acusado de provocar en una colisión vehicular ocurrida en enero de 2023, la muerte de dos personas.

RÍO GRANDE. – El Tribunal de Juicio hoy condenó a Gustavo Ariel Hermosilla Bogado, de 36 años, a cinco años de prisión efectiva por ser encontrado responsable del choque entre dos vehículos en la Ruta Nacional Nº3, ocurrido el de 22 de enero de 2023, donde murieron Maximiliano Draps y Carlos Daniel Pérez.

El veredicto fue realizado esta jornada alrededor de las 11:00 por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Eduardo López, Juan José Varela y Pedro Fernández. Tras el fallo inmediatamente Gustavo Ariel Hermosilla Bogado quedó detenido para ser alojado en la Unidad de Detención Nº1 de esta ciudad.



En la condena de prisión, Hermosilla Bogado además recibió una inhabilitación especial para conducir todo tipo de automotores y por el término de diez años.

Cabe indicar que la pena fue igual a lo que habían solicitado el fiscal Ariel Pinno, como así también la querella, representada por los abogados Francisco Giménez y Francisco Giménez y Omar Vargas Chávez.

Los fundamentos de la sentencia se leerán el 13 de noviembre a las 13:00 horas.