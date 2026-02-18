Juicio por un choque fatal en Ruta 3: declaró el imputado por la muerte de tres jóvenes

Laureano Catriel Costa Sereno dio su versión ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia. La Fiscalía busca determinar si hubo conducta dolosa o culposa en el siniestro vial ocurrido en 2021. Mañana sigue el debate y se conocería el fallo.

USHUAIA.– El Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad inició hoy el debate oral y no público para determinar la responsabilidad penal de Laureano Catriel Costa Sereno, acusado por la muerte de tres jóvenes en un siniestro vial ocurrido en enero de 2021 sobre la Ruta Nacional Nº3.

En la primera jornada, el imputado declaró ante los jueces y brindó su versión de los hechos. También prestaron testimonio cuatro testigos y un perito convocados por las partes.

El proceso busca establecer si Costa Sereno incurrió en una conducta dolosa o culposa, a partir de una presunta conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria del vehículo en el que viajaban las víctimas: Naiara García Capurro, Nicolás Gómez y Marianela Inés Barrionuevo, de entre 19 y 20 años..

El Tribunal está integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Manuel López (subrogante). El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa del imputado está a cargo de los defensores públicos Florencia Arnst y Carlos Fonrouge.

La instancia de alegatos comenzará mañana a las 9:30, tras lo cual se dará lugar a las últimas palabras del imputado y posteriormente se conocerá el veredicto.

El hecho

El siniestro ocurrió el 22 de enero de 2021, alrededor de las 19:00, a la altura del kilómetro 3042, en cercanías del paraje La Mosca Loca. De acuerdo con la acusación fiscal, el automóvil circulaba en sentido norte-sur cuando se salió de la calzada, derrapó varios metros por la banquina, impactó contra una arboleda y volcó.