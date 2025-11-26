Judiciales Policiales

Juicio por la muerte de un bebé: la querella pidió 5 años de prisión e inhabilitación para los médicos acusados

miércoles 26 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El abogado querellante, Raúl Velazco, hoy solicitó al Tribunal de Juicio en Río Grande, que la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez sean condenados por homicidio culposo y reciban 10 años de inhabilitación profesional. La fiscalía, en cambio, pidió la absolución.

RÍO GRANDE. – En la etapa de alegatos del juicio oral y público por la muerte de un bebé ocurrida en 2015, la querella solicitó una condena de 5 años de prisión para los médicos imputados, la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez. El planteo fue formulado este miércoles por el abogado de la querella, Raúl Velazco ante el Tribunal de Juicio.

Velazco acusó a ambos profesionales del delito de homicidio culposo y pidió además que se les imponga una inhabilitación para ejercer sus funciones por un período superior a diez años. Durante su exposición, detalló los cuestionamientos contra los médicos y anticipó que presentarán una denuncia contra el entonces juez de instrucción, Daniel Cesari Hernández.

Y luego la fiscalía, representada por la doctora Mónica Macri, solicitó en su alegato la absolución de los imputados.

El Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio hasta mañana donde alegará el defensor de los imputados, el Dr. Francisco Ibarra.

