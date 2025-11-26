Juicio por la muerte de un bebé: la querella pidió 5 años de prisión e inhabilitación para los médicos acusados

El abogado querellante, Raúl Velazco, hoy solicitó al Tribunal de Juicio en Río Grande, que la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez sean condenados por homicidio culposo y reciban 10 años de inhabilitación profesional. La fiscalía, en cambio, pidió la absolución.

RÍO GRANDE. – En la etapa de alegatos del juicio oral y público por la muerte de un bebé ocurrida en 2015, la querella solicitó una condena de 5 años de prisión para los médicos imputados, la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez. El planteo fue formulado este miércoles por el abogado de la querella, Raúl Velazco ante el Tribunal de Juicio.

Velazco acusó a ambos profesionales del delito de homicidio culposo y pidió además que se les imponga una inhabilitación para ejercer sus funciones por un período superior a diez años. Durante su exposición, detalló los cuestionamientos contra los médicos y anticipó que presentarán una denuncia contra el entonces juez de instrucción, Daniel Cesari Hernández.

Y luego la fiscalía, representada por la doctora Mónica Macri, solicitó en su alegato la absolución de los imputados.

El Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio hasta mañana donde alegará el defensor de los imputados, el Dr. Francisco Ibarra.