Juicio por la muerte de un bebé: declaran médicos en tribunales

En Río Grande continúa el juicio contra dos médicos acusados por la muerte de un bebé en 2015. Hoy declaran profesionales de la salud.

RÍO GRANDE. – Continúa en los tribunales de esta ciudad el juicio oral y público en el que están acusados dos médicos por la muerte de un bebé, ocurrido en una clínica privada en 2015. Se trata de la tocoginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez, imputados por el delito de homicidio culposo.

Durante la jornada de hoy se prevé la declaración de una médica del CEMEP, de dos profesionales forenses y de una médica patóloga del Hospital Regional Ushuaia. En tanto, para mañana está previsto que declaren médicos forenses de la Justicia Nacional.

Cabe recordar que en la audiencia de ayer prestaron testimonio los padres del bebé fallecido.