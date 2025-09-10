Juicio por la muerte de López Villarroel: declararon médicos forenses

Hoy se realizó en tribunales de Río Grande una nueva jornada de testimonios en el juicio por homicidio ocurrido en Río Grande. Mañana a las 9:30 retoma el debate oral y público donde declararan integrantes de la División de Delitos Complejos.

RÍO GRANDE. – El juicio oral y público que se sigue a Mario Germán Álvarez y sus dos hijos, Sergio Gómez y Catalina Álvarez, acusados del homicidio a Luis Miguel López Villarroel, ocurrido el 3 de febrero de 2024, avanzó en la presente jornada con una nueva ronda de testimonios.

En esta ocasión declararon las médicas forenses de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Norte. El Tribunal, integrado por Eduardo López, Verónica Marchisio y Juan José Varela, escuchó los informes presentados por Inés Aparici, Rosa Sánchez y Marianela Murray.

Las especialistas dieron detalles de la autopsia y explicaron el tipo de heridas que sufrió la víctima y respondieron preguntas de las partes.

Indicaron que el hombre recibió múltiples lesiones cortantes en su cuello: la primera le provocó una embolia cerebral y luego un corte en la arteria carótida, herida que resultó mortal.

La audiencia continuará mañana a las 9:30 horas, cuando declare el personal de la División de Delitos Complejos y se presente un informe sobre los teléfonos incautados durante la investigación.