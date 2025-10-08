Juicio por incendio en una camioneta con bombas molotov: piden hasta 6 años de prisión para los acusados

En el debate oral y público que se realiza en Ushuaia, hoy la querella solicitó al Tribunal de Juicio que los 3 imputados sean condenados a 6 años de prisión, por ser considerados autores del incendio que destruyó una camioneta. El fiscal pidió 5 años para los acusados. La defensa de uno de los acusados solicitó la mínima pena o que se disponga la libertad. Y el otro abogado solicitó que su defendido sea absuelto. El jueves continuará el juicio y se dará el veredicto.

USHUAIA. – En el juicio oral y público por el incendio de una camioneta estacionada en el patio de una vivienda, ocurrido en la madrugada del pasadao 4 de enero, la querella solicitó penas de 6 años de prisión efectiva para Romina Judith Cirigliano, Gabriel Di Gangi y Héctor Pedro Caballero, al considerarlos responsables del delito de incendio.

Y el Fiscal Daniel Curtale pidió 5 años de prisión para los tres imputados, y en el caso particular de Caballero, 5 años y 8 meses, al sumarse la acusación por lesiones leves agravadas por el vínculo en dos hechos, todos en concurso real.

Por su parte el abogado defensor Carlos Alfonzo, representante de Cirigliano y Di Gangi, argumentó que el hecho debería encuadrarse como delito de daño. No obstante, pidió que, en caso de fallar por incendio —cuya pena va de 3 a 10 años—, se aplique la mínima en suspenso o que se disponga la libertad condicional conforme al artículo 13 del Código Penal.

Y el abogado Oscar Vidal, también defensor de Cirigliano, solicitó además que se tenga en cuenta la perspectiva de género al momento del fallo.

Por último, el abogado Martín Muñoz defensor de Caballero, sostuvo que su cliente “solo realizaba tareas de delivery” y desconocía el motivo por el que trasladó a los otros dos acusados al lugar del hecho. Respecto de la causa por violencia contra su expareja, afirmó su inocencia. Por ambos delitos pidió la absolución.

Las exposiciones fueron presentadas ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9:30 horas, cuando se retomará la audiencia para escuchar las últimas palabras de los imputados antes del veredicto.