Juicio por grooming: la próxima semana serán los alegatos

Dos imputados son juzgados en Río Grande por presunto contacto con menores a través de redes sociales y distribución de contenido sexual. El debate pasó a cuarto intermedio hasta el 18 de febrero.

RÍO GRANDE.– Un hombre y una mujer hoy comenzaron a ser juzgados ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal, en el marco de una causa por el delito de grooming.

Ambos están acusados de haber establecido contacto con menores de edad mediante redes sociales y de distribuir contenido de carácter sexual. La Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas determinó la existencia de cuatro hechos que serán objeto de análisis durante el debate oral.

En la primera jornada del juicio —que se desarrolla bajo modalidad oral y no pública, conforme a la naturaleza del delito— los imputados optaron por no prestar declaración.

Posteriormente, la Unidad de Delitos Complejos expuso un informe técnico detallando las tareas investigativas realizadas, incluyendo el análisis de dispositivos y registros digitales incorporados a la causa. El resto de las pruebas testimoniales previstas fueron introducidas por lectura.

El Tribunal, presidido por la jueza Verónica Marchisio, con las vocalías de Juan José Varela y Eduardo López, dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de febrero a partir de las 9:30, fecha en la que se dará inicio a la etapa de alegatos.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa de los acusados es ejercida por los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Naccarato.