Juicio por abuso sexual: un sujeto es acusado de abusar a su hermana biológica

El debate oral y no público iniciará el lunes de la próxima semana en Ushuaia. El acusado habría abusado sexualmente, entre los años 2008 y 2018, a su hermana de sangre.

USHUAIA. – El próximo lunes el Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad, iniciará un juicio donde un sujeto está acusado del delito de abuso sexual agravado reiterado con corrupción de menores agravado. La víctima fue su hermana biológica.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el imputado de 35 años, está acusado de haber abusado a su hermana en un número indeterminado de oportunidades, en el domicilio donde residían en una oportunidad y en un vehículo.

Los abusos habrían consistido en tocamientos en las partes íntimas de la víctima, como así también el imputado la habría accedido carnalmente, en al menos 5 oportunidades. Cabe mencionar que los hechos habrían ocurrido entre los años 2008 y 2018, cuando la víctima tenía alrededor de 5 o 6 años y hasta sus 16 años aproximadamente.

En este debate oral y no público está previsto que se cite a 5 testigos.

El Tribunal de Juicio será presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza y la defensa del imputado la asumirá un Defensor Público.