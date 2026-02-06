Juicio por abuso sexual: la Fiscalía pidió 40 años de prisión para el acusado

La fiscal Mariel Zárate formuló el pedido durante los alegatos en un debate oral y no público que se desarrolla en Río Grande. La defensa solicitó la inimputabilidad del acusado. (Foto: Fiscal Mariel Zárate)

RÍO GRANDE.– En el marco de los alegatos del juicio oral y no público seguido contra un hombre acusado de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, la fiscal Mariel Zárate solicitó una pena de 40 años de prisión.

Por su parte, el Defensor Oficial Marcelo Escola requirió que se declare la inimputabilidad del imputado y, en consecuencia, su absolución.

El acusado, un hombre de 46 años que permanece detenido mientras se desarrolla el debate, está imputado por hechos que habrían ocurrido en la localidad de Tolhuin y que tuvieron como víctimas a dos niñas menores de edad, su hija biológica y su hermana.

El próximo lunes, a partir de las 10:00 horas, el imputado tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal, tras lo cual se dará a conocer el veredicto.

El juicio es llevado adelante por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, presidido por el juez Eduardo López, con la participación como vocales de Verónica Marchisio y Pedro Fernández, este último en carácter de subrogante.