Juicio por abuso sexual contra un hombre acusado de atacar a dos mujeres en 2021

Hoy inició en tribunales de Río Grande, el juicio oral y no público contra Nicolás Fabián Valle (38), imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en dos hechos ocurridos en 2021. Declararon las presuntas víctimas.

RÍO GRANDE. – Según el requerimiento elevado por el Ministerio Público Fiscal, las víctimas serían dos mujeres que habrían sido agredidas en distintas circunstancias. El imputado no declaró y realizaron la incorporación del testimonio que efectuó en la etapa del proceso de instrucción.

Una de ellas denunció que asistió al domicilio del acusado junto a su hijo y que allí fue llevada por la fuerza al baño, donde habría sido violada. La otra mujer afirmó haber sufrido tocamientos indebidos en la misma vivienda. Ambas mujeres hoy prestaron declaración.

El resto de los testimonios se incluyeron por lectura.

El Tribunal de Juicio está integrado por los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Natalia Buitrago. La fiscal del caso es la Dra. Vanina Cantiani y la defensa de Valle está a cargo del defensor oficial Mariano Sardi.

El debate continuará el martes de la próxima semana donde iniciará la etapa de alegatos.