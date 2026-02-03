Juicio contra un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual

El debate judicial se realizará en Ushuaia. Está imputado por lesiones agravadas y abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja.

USHUAIA. – Este jueves dará inicio en esta ciudad un juicio oral contra un hombre de 25 años, acusado de ejercer violencia de género y de haber abusado sexualmente de su ex pareja en distintos episodios ocurridos entre 2018 y 2021.

Según la acusación, el imputado deberá responder por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además del delito de abuso sexual con acceso carnal, los cuales serán juzgados en concurso real.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría causado daños en el cuerpo y la salud de la víctima y, en otro episodio, la habría sometido a un abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal. Los hechos se habrían producido en un contexto de violencia, amenazas e intimidación, aprovechando una relación de poder que habría impedido que la mujer pudiera otorgar su consentimiento de manera libre.

Uno de los episodios denunciados habría ocurrido en octubre de 2018, mientras que el segundo se registró el 7 de marzo de 2021.

El debate estará a cargo de un Tribunal integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará la fiscal especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Paula Schapochnik, mientras que la defensa del acusado será ejercida por la Defensa Oficial.