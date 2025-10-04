Juicio contra 3 personas acusadas de incendiar una camioneta

El tribunal de juicio de Ushuaia comenzará el martes el debate oral y público donde dos mujeres y un hombre están acusados de provocar un siniestro en un rodado estacionado. (Foto archivo)

USHUAIA. – El próximo martes el Tribunal de Juicio Oral de esta ciudad, iniciará un juicio oral y público donde están imputados Héctor Pedro Caballero (41), Gabriel Di Gangi (29) y Romina Judith Cirigliano Migura (37), acusados de incendiar una camioneta que se encontraba estacionada y que pertenecía al padre de Vanesa Sáez, una funcionaria municipal que había sido acusada de estafas y fue sobreseída.

El siniestro en el rodado se produjo el pasado 4 de enero en una vivienda ubicada sobre calle Vicente Canga al 2100 de esta ciudad; posteriormente fueron detenidas las tres personas que están imputadas.

La acusación indica que los detenidos actuaron en represalia a Vanesa Sáez, quien había resultado sobreseída en una causa en la que ellos mismos la habían denunciado por presuntas estafas. Tras resultar absuelta por un juzgado, le incendiaron la camioneta que utilizaba y era de su padre.

El caso

En la madrugada del 4 de enero de 2025, cerca de las 3:42, una camioneta RAV4 resultó destruida por un incendio. Posteriormente, Héctor Caballero, Gabriel Di Gangi y Romina Cirigliano Migura, fueron detenidos porque habrían arrojado bombas molotov en el rodado que estaba ubicado en un sector de la calle Karukinka, entre Capitán Giachino y Vicente Canga de Ushuaia.

La camioneta pertenece al padre de Vanesa Sáez, funcionaria municipal y fue expareja del intendente Walter Vuoto. Sáez había sido acusada de una presunta estafa piramidal junto a otra expareja, Matías Roa. Por esta denuncia fue sobreseída.

Las bombas molotov fueron contra una camioneta Toyota RAV4 que estaba estacionada en un patio y resultó totalmente afectada. Este rodado pertenece al ex subjefe de la policía, Julio Sáez Pertiñez.