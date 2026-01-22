Sociedad

“Jugate con Juventudes”, propuesta formativa para jóvenes

jueves 22 de enero de 2026
En el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Río Grande continúa sumando propuestas destinadas a acompañar a las juventudes de la ciudad, fortaleciendo espacios de formación, encuentro y desarrollo personal a través de distintas iniciativas.

En este sentido, se llevaron adelante los seminarios “Jugate con Juventudes”, una propuesta formativa destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años, la cual se desarrolló en el Espacio Joven AGP, ubicado en O’Higgins N.º 791, y en el Espacio Joven Zona Sur, ubicado en El Alambrador N.º 204.

Durante los encuentros se dictaron seminarios de laminado de cejas y automaquillaje básico, brindando herramientas prácticas orientadas al cuidado personal, la adquisición de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de habilidades que pueden convertirse en una oportunidad de formación y salida laboral.

Estas instancias se enmarcan en las políticas públicas municipales orientadas a acompañar las trayectorias juveniles y promover una formación integral, garantizando el acceso a propuestas gratuitas y de calidad en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, se informa que próximamente se anunciarán nuevas fechas para quienes estén interesados e interesadas en participar de futuras ediciones de estos seminarios.

Desde el Municipio se continúa trabajando en el fortalecimiento de los Espacios Jóvenes como ámbitos de referencia, participación y aprendizaje, reafirmando el compromiso con el acompañamiento de las juventudes durante el receso de verano y a lo largo de todo el año.

