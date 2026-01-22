“Jugate con Juventudes”, propuesta formativa para jóvenes

En el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Río Grande continúa sumando propuestas destinadas a acompañar a las juventudes de la ciudad, fortaleciendo espacios de formación, encuentro y desarrollo personal a través de distintas iniciativas.

En este sentido, se llevaron adelante los seminarios “Jugate con Juventudes”, una propuesta formativa destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años, la cual se desarrolló en el Espacio Joven AGP, ubicado en O’Higgins N.º 791, y en el Espacio Joven Zona Sur, ubicado en El Alambrador N.º 204.

Durante los encuentros se dictaron seminarios de laminado de cejas y automaquillaje básico, brindando herramientas prácticas orientadas al cuidado personal, la adquisición de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de habilidades que pueden convertirse en una oportunidad de formación y salida laboral.

Estas instancias se enmarcan en las políticas públicas municipales orientadas a acompañar las trayectorias juveniles y promover una formación integral, garantizando el acceso a propuestas gratuitas y de calidad en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, se informa que próximamente se anunciarán nuevas fechas para quienes estén interesados e interesadas en participar de futuras ediciones de estos seminarios.

Desde el Municipio se continúa trabajando en el fortalecimiento de los Espacios Jóvenes como ámbitos de referencia, participación y aprendizaje, reafirmando el compromiso con el acompañamiento de las juventudes durante el receso de verano y a lo largo de todo el año.