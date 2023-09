Juegos Evita: 9 medallas para Tierra del Fuego

Tierra del Fuego tuvo una gran actuación el miércoles en deportes convencionales y adaptados, y cosechó nueve medallas en el segundo día de competencia: tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

MAR DEL PLATA (Especial).- En atletismo, Antonella Ojeda volvió a resaltar su brillante actualidad deportiva y obtuvo el primer puesto en la prueba de salto en largo femenino (Sub 17). Hoy tendrá otra final en salto en alto y en la misma competirán Galo Godoy (en salto en alto masculino Sub 14) y Jonatan Allende (lanzamiento de bala masculino Sub 17).

El atletismo PCD también se destacó con tres preseas. En 80 metros masculino (categoría motores Sub 14), los fueguinos Mateo Baroni y Zaid González alcanzaron el primer y tercer puesto respectivamente, mientras que Maicol Velardez consiguió el tercer lugar en lanzamiento de bala (categoría motores).

Por otra parte, en patín carrera Thomas González se adjudicó la medalla de plata en la prueba de 300 metros.

En ciclismo de montaña, Tiziana Pastori completó un excelente rendimiento y culminó en la tercera posición del Sub 14 Femenino con un registro de 19 minutos y 51 segundos al cabo de las tres vueltas al circuito.

Entre los deportes de conjunto, gimnasia rítmica se llevó dos medallas: oro en manos libres y aro; y plata en manos libres y soga. Antonella Ojeda obtuvo la primera medalla de Oro para Tierra del Fuego.

En natación PCD, Thiago Quispe se adueñó de la prueba de 25 metros libre y sumó otra presea de oro para la delegación fueguina al igual que el año pasado.

De cara a la actividad de hoy, ambas ramas del futsal comenzarán su recorrido en la segunda ronda, ya que esta tarde superaron a Jujuy en la divisional masculina (7-0 a Jujuy) y Córdoba (4-0 a Córdoba).

En la misma situación se encuentra el equipo fueguino de handball playa masculino, que derrotó a Formosa en dos sets (18-16 y 17-14). En el cuadrangular de la segunda ronda, Tierra del Fuego enfrentará a Catamarca (10:00) y Chaco (15:10), en la doble jornada de la Playa Popular.

La delegación de gimnasia artística finalizó en el quinto puesto en el Nivel 1 y en el undécimo lugar en el Nivel 2.