Juegan un Abierto en el MPF

RIO GRANDE.- Mañana (16:00), en la sede del Movimiento Popular Fueguino (Moyano 548), el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) hará disputar un torneo Abierto (IRT), por sistema suizo, a 7 rondas, y con un control de tiempo de 7’ + 3”, para las categorías Absoluto, y Nivel Inicial. Las inscripciones (socios, $ 3.000; no socios, $ 5.000) se reciben hasta las 15:40. Informes: (2964) 529761/419577.