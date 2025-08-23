Juegan Tolhuin, Real y Galicia

Mañana, en el Gimnasio Municipal Ezequiel Rivero, de Tolhuin, el conjunto local, Real Madrid (Río Grande) y Centro Galicia (Ushuaia) animarán una serie de partidos amistosos, a partir de las 9:30.
RIO GRANDE.- Mañana, en el Gimnasio Municipal Ezequiel Rivero, de Tolhuin, el conjunto local, Real Madrid (Río Grande) y Centro Galicia (Ushuaia) animarán una serie de partidos amistosos, a partir de las 9:30.
PROGRAMACION
Hora Categoría Partido
09:30 Cadetes M Galicia Celeste-Tolhuin
10:40Femenino Centro Galicia-Tolhuin
11:50 Cad./Juv. M Galicia-Tolhuin
14:00 Cadetes M Galicia Celeste-Real Madrid
15:00 Femenino Centro Galicia-Tolhuin
16:00 Cadetes M Galicia Negro-Real Madrid
17:30 Femenino Real Madrid-Centro Galicia
18:40 Cad./Juv. M Real Madrid-Tolhuin
19:50 Cad./Juv. F Real Madrid-Tolhuin