Deportes

Juegan Tolhuin, Real y Galicia

viernes 22 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Mañana, en el Gimnasio Municipal Ezequiel Rivero, de Tolhuin, el conjunto local, Real Madrid (Río Grande) y Centro Galicia (Ushuaia) animarán una serie de partidos amistosos, a partir de las 9:30.

PROGRAMACION

Hora   Categoría       Partido

09:30   Cadetes M      Galicia Celeste-Tolhuin

10:40Femenino          Centro Galicia-Tolhuin

11:50   Cad./Juv. M    Galicia-Tolhuin

14:00   Cadetes M      Galicia Celeste-Real Madrid

15:00   Femenino        Centro Galicia-Tolhuin

16:00   Cadetes M      Galicia Negro-Real Madrid

17:30   Femenino        Real Madrid-Centro Galicia

18:40   Cad./Juv. M    Real Madrid-Tolhuin

19:50   Cad./Juv. F     Real Madrid-Tolhuin

