Juega el Sub 16 de CdD

Tras el 2-1 (17-25/25-20/18-16) de la víspera sobre el Centro de Educación Física (CEF) N° 5 de La Rioja, Casa del Deporte (CdD) de Río Grande se enfrentará a partir de las 9:00 con Barrio Parque (Córdoba), para definir el triangular (puestos 33° a 35°) de la Copa Argentina de Voleibol Sub 16 masculino, que concluirá esta tarde en el Polideportivo de Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires).

RIO GRANDE.- Anoche, en el segundo partido del minitorneo, cotejaban los riojanos y los cordobeses. Mientras que las semifinales de la Copa de oro (puestos 1° al 4°) las animaban Ciudad de Buenos Aires-Recreativo Carmen de Areco (PBA) y 77 Fútbol Club (Castelar)-Sonder (Rosario).