Jubilados volvieron a marchar hacia el Congreso

Mientras el jefe de Gabinete Guillermo Francos exponía en la Cámara de Diputados, jubiladas y jubilados confluyeron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para realizar la tradicional marcha de los miércoles y, como siempre, hubo represión policial.

BUENOS AIRES.- La jornada se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo de seguridad, en el que se produjeron empujones y forcejeos de agentes de la Policía de la Ciudad hacia manifestantes en Avenida de Mayo y 9 de Julio.

La marcha de jubilados se produjo a una semana de la ratificación del veto al incremento del haber jubilatorio, del bono extraordinario y de la renovación de la moratoria previsional ya caduca.

En esta ocasión, organizaciones sociales y políticas, estudiantes y trabajadores de prensa, acompañaron la marcha que se concentró a las 15:00 en las inmediaciones del Congreso y luego, se dirigió hacia Plaza de Mayo donde se desconcentró.