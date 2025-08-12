Jóvenes participaron de una jornada de esquí de fondo

La Secretaría de Políticas Sociales, a través del CEPLA, junto al Instituto Municipal de Deporte, llevó adelante una nueva propuesta del programa Deportes Regionales: una jornada de esquí de fondo en la pista Jerman, destinada a las adolescencias y juventudes de la ciudad.

USHUAIA.- La actividad, coordinada por el área de Deportes Regionales, combinó aprendizaje y recreación en un entorno natural único. Las y los participantes practicaron técnicas básicas, disfrutaron del paisaje invernal y compartieron un espacio de integración y compañerismo.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, destacó que «estos encuentros nos permiten acercar a las y los jóvenes a actividades que quizás nunca habían experimentado. El deporte es una puerta a nuevos vínculos y a descubrir capacidades que muchas veces no sabían que tenían».

Además señaló que «en cada propuesta buscamos que se sientan parte de un grupo, que vivan momentos que los motiven y que encuentren en el CEPLA un espacio de referencia y acompañamiento».

Desde el CEPLA invitan a las adolescencias y juventudes a sumarse a las distintas actividades y talleres que se realizan durante todo el año, tanto en sus instalaciones como al aire libre.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2901 414032 o acercarse a Pablo Imboden 1140, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00.