Jóvenes disfrutaron de la música de Spinetta

El día dedicado a Luis Alberto Spinetta fue una muestra más del compromiso del Municipio con la promoción de la cultura local y la creación de espacios donde las juventudes puedan expresarse, aprender y disfrutar en comunidad.

RIO GRANDE.- El Espacio Joven de la zona sur fue escenario de una jornada pensada para celebrar la obra y el legado de Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más influyentes del rock nacional.

Durante la tarde se presentaron diversas bandas musicales y artistas locales -Manuel Caire; Triana Aguirre y Alejandra Benítez; Cristian Rodríguez; Santiago León; y el DJ Fabián Castro-, quienes interpretaron canciones de todas las etapas musicales del “Flaco”, generando un ambiente de emoción, arte y disfrute colectivo.

Además de las presentaciones musicales, el espacio contó con propuestas gastronómicas, un DJ en vivo y la participación de jóvenes y familias que se acercaron a compartir una jornada distinta, uniendo generaciones a través de la música.

La subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, destacó la importancia de estos espacios culturales: “pensamos estos puntos para acercar a la cultura, pero sobre todo para compartir en familia, que nuestros jóvenes tengan un espacio de contención. Queremos seguir haciendo grande a la cultura fueguina, así que muchas gracias a todos los que formaron parte”.

Galichini también felicitó a los y las participantes de los talleres del Espacio Joven y al profesor Facundo Vargas, quien coordinó las presentaciones que hicieron posible esta celebración.