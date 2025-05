Josh Hartnett revela cómo logró resucitar su carrera en el cine

Después de años alejado de la industria del cine, el actor Josh Hartnett ha vuelto a la cima. Así explica como lo ha conseguido

El resurgimiento de Josh Hartnett en Hollywood es una historia digna de película. Durante los últimos años, el actor ha logrado regresar a la cima tras una ausencia prolongada que dejó a muchos preguntándose qué había pasado con una de las estrellas más prometedoras de principios de los 2000.

Ahora, con una serie de éxitos recientes en su filmografía, Josh Hartnett está demostrando que nunca es tarde para volver a brillar.

Josh Hartnett pasó de ícono juvenil a estrella olvidada

A finales de los años 90 y principios de los 2000, Josh Hartnett era uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Protagonizó películas icónicas como The Faculty (1998), Pearl Harbor (2001) y Black Hawk Down (2001), consolidándose como uno de los actores más populares de su generación. Sin embargo, tras el estreno de 30 Days of Night en 2007, su presencia en la gran pantalla comenzó a desvanecerse.

Durante los siguientes años, Josh Hartnett se alejó del cine comercial y optó por producciones independientes como I Come with the Rain (2008), The Lovers (2015) y Stuck Between Stations (2011). Aunque estos proyectos le permitieron explorar papeles más desafiantes, su perfil en Hollywood se desvaneció considerablemente. La falta de éxito comercial y la competencia con nuevos talentos lo dejaron casi olvidado en la industria.

El momento decisivo

En una reciente entrevista con MovieWeb, Josh Hartnett reveló que su regreso a Hollywood fue impulsado por dos factores cruciales: su familia y la situación que vivió el mundo en 2020. El actor explicó que, tras el nacimiento de su tercer hijo y en pleno encierro, comenzó a replantearse su carrera.

«Lo que realmente cambió mi trayectoria fue tener a mi tercer hijo y luego entrar en el encierro», explicó Josh Hartnett. «En ese momento, me di cuenta de que tal vez no podría hacer películas nunca más. Así que empecé a llamar a directores que conocía, o hice que mis agentes los llamaran, para preguntar si querían a Josh en algún proyecto».

Este movimiento fue clave para reactivar su carrera. Josh Hartnett se reencontró con cineastas como Guy Ritchie, con quien trabajó en Wrath of Man (2021), y Christopher Nolan, quien lo incluyó en su aclamada película Oppenheimer (2023), que no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también ganó el Oscar a Mejor Película.

De vuelta a la cima

El éxito de Wrath of Man fue el primer gran paso para Josh Hartnett en su camino de regreso. Aunque la película no rompió récords, logró recaudar 104 millones de dólares con un presupuesto de 40 millones, un rendimiento sólido que marcó el inicio de su resurgimiento.

Después de Wrath of Man, Hartnett se unió al elenco de Oppenheimer, una de las películas más esperadas de 2023. Esta colaboración con Christopher Nolan le valió el reconocimiento de la crítica y le permitió compartir pantalla con algunas de las mayores estrellas de Hollywood. El éxito continuo llegó con Trap (2024) de M. Night Shyamalan, una película que consolidó su regreso definitivo a las grandes producciones.

Lecciones aprendidas y una nueva perspectiva

Mirando hacia atrás, Josh Hartnett admite que su mentalidad al principio de su carrera era algo ingenua. El actor confesó que durante los años 2000, cuando era uno de los nombres más buscados de Hollywood, asumía que los proyectos siempre vendrían a él sin necesidad de esforzarse en construir relaciones profesionales sólidas.

«No me daba cuenta, al principio de mi carrera, de que la mitad de hacer películas es crear relaciones o simplemente llamar a la gente para decirles cuánto aprecias su trabajo», admitió Hartnett. «Era muy ingenuo pensar que el mundo iba a venir a mí».

Ahora, con una familia que depende de él, Josh Hartnett ha aprendido a valorar las oportunidades y a ser más proactivo en la búsqueda de proyectos. Esta nueva perspectiva le ha permitido equilibrar su amor por el cine independiente con grandes producciones de Hollywood, demostrando que es posible reinventarse incluso después de años fuera del foco mediático.

El futuro de Josh Hartnett

Con su carrera de nuevo en ascenso, Hartnett parece estar listo para aprovechar al máximo esta segunda oportunidad. Su último proyecto, Fight or Flight, ya está en cines y promete mantenerlo en el centro de atención. Con una filmografía renovada y un enfoque más maduro hacia su trabajo, parece que lo mejor para Josh Hartnett aún está por venir.

